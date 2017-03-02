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Дебетовые карты в Прио-Внешторгбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Прио-Внешторгбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Mastercard Standard — Прио-Внешторгбанк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 9 нет нет
евро нет 8 нет нет
Mastercard Gold — Прио-Внешторгбанк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 27 нет нет
Mastercard Cirrus/Maestro — Прио-Внешторгбанк
Дебетовая Maestro
Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 нет нет
доллар США нет 3 нет нет
евро нет 3 нет нет
Мир — Прио-Внешторгбанк
Дебетовая Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Прио-Внешторгбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Год назад я приобрела карту Приобанка. Картой пользуюсь год и никаких проблем не возникало, так как я часто бываю заграницей, очень привлекла безналичная конвертация валюты... Весь отзыв
Все отзывы
3 758

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