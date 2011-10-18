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Дебетовые карты в Липецккомбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Липецккомбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

11 дебетовых карт

Visa Classic — Липецккомбанк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 нет нет
доллар США нет 11 нет нет
евро нет 9 нет нет
Mastercard Gold — Липецккомбанк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 700 нет нет
доллар США нет 41 нет нет
евро нет 36 нет нет
Visa Infinite — Липецккомбанк
Дебетовая Infinite
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 27 нет нет
Visa Platinum — Липецккомбанк
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 27 нет нет
Мир Классическая — Липецккомбанк
Дебетовая Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 700 нет нет
Мир Премиальная — Липецккомбанк
Дебетовая Мир Премиум
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 700 есть нет
доллар США нет 40 есть нет
евро нет 35 есть нет
Карта родителей
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Карта школьника
Mastercard Cirrus/Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Мир Классическая — Липецккомбанк
Пенсионная Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 нет нет
Visa Classic «Подари детям улыбку» — Липецккомбанк
Подари детям улыбку
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • благотворительность
Visa Gold «Подари детям улыбку» — Липецккомбанк
Подари детям улыбку Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • благотворительность
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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