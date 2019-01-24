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Дебетовые карты в Локо-Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Локо-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

Mastercard Platinum — Локо-Банк
Максимальный доход - Банки.ру
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Только на Банки.ру
555 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 10,1% 0 - 7 689 есть нет
Visa Classic — Локо-Банк
Локо-Классика
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 650 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
евро нет 20 нет нет
Visa Gold — Локо-Банк
Локо-Классика Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 500 нет нет
доллар США нет 100 нет нет
евро нет 100 нет нет
Mastercard Platinum — Локо-Банк
Локо-Классика Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 8 000 нет нет
доллар США нет 250 нет нет
евро нет 250 нет нет
Mastercard Platinum — Локо-Банк
Максимальный доход
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 10% 0 - 7 689 есть нет
доллар США до 1,5% 0 - 110 есть нет
евро до 1% 0 - 110 есть нет
Mastercard Gold — Локо-Банк
Простой доход
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7,5% 0 есть нет
доллар США до 1% 0 есть нет
евро до 0,5% 0 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Локо-Банка

Оценка: 5 Проверяется
Никогда не писала отзывы о банках, но сегодня решила это сделать. Впервые стала клиентом Локо-банка, долго сомневалась, но решение было принято! Как правило, при знакомстве с... Весь отзыв
Все отзывы
30 971

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