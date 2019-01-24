Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Локо-Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Локо-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
6 дебетовых карт
Максимальный доход - Банки.ру
Visa Platinum , Mastercard Platinum
555 заявок за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 10,1%
|0 - 7 689
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|650
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|20
|нет
|нет
|евро
|нет
|20
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 500
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|100
|нет
|нет
|евро
|нет
|100
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|8 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|250
|нет
|нет
|евро
|нет
|250
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 10%
|0 - 7 689
|есть
|нет
|доллар США
|до 1,5%
|0 - 110
|есть
|нет
|евро
|до 1%
|0 - 110
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7,5%
|0
|есть
|нет
|доллар США
|до 1%
|0
|есть
|нет
|евро
|до 0,5%
|0
|есть
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Локо-Банка
Оценка: 5 Проверяется
Никогда не писала отзывы о банках, но сегодня решила это сделать. Впервые стала клиентом Локо-банка, долго сомневалась, но решение было принято! Как правило, при знакомстве с... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Являюсь клиентом банка с 2014 года, пользуюсь несколькими услугами. Мне нравится карта Простой доход, тем что у нее бесплатное годовое обслуживание и можно заработать % К тому же... Весь отзыв
30 971
Похожие продукты других банков: Новикомбанк, Алеф-Банк, Агропромкредит.
Другие продукты: Ипотека