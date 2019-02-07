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Пенсионная для ветеранов боевых действий и силовых структур

Мир Классическая «Твой ПСБ» — Промсвязьбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back 3%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)

по выбору клиента карта может быть как именная, так и неименная (моментального выпуска)

Cash Back
3%
  • за покупки в категориях "Аптеки" и "АЗС";
  • макс. 3 000 баллов в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
на ежедневный остаток от 3 000,01 руб. (в 1-й месяц проценты начисляются вне зависимости от суммы остатка на счете)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% в банкоматах банков-партнеров;
  • 0% - при снятии до 50 000 руб.;
  • 1%, мин. 299 руб. - свыше 50 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 299 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 125 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 69 руб. ежемесячно;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия по операциям в валюте, отличной от долл. и евро - 1,99% от суммы;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток;
  • наличие cash back;
  • возможность бесплатного снятия в банкоматах сторонних банков
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирования
Особые ограничения

карту могут получить:

  • граждане, имеющие пенсионное удостоверение соответствующего силового ведомства;

  • граждане, имеющие удостоверение ветерана боевых действ;

  • для получения пенсии на карту необходимо подать заявление в военкомате по месту регистрации или в управлении по выплате пенсий силового ведомства

Дата актуализации
07.02.2019 14:31
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная для ветеранов боевых действий и силовых структур» в 137 городах России
979
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
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Отделения 38
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный