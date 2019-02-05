Банк «Санкт-Петербург», дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Яркая
MasterCard World «Яркая» — Банк «Санкт-Петербург»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 089 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- бесконтактная оплата проезда в метрополитене г. Санкт-Петербурга
- возможность привязки к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- другое
бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно возместить оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб. :
- 1% от суммы покупок;
- 2% при совершении покупок в предыдущем месяце на сумму более 50 000 руб.;
- до 50% от стоимости покупок у партнеров банка;
- максимальная сумма начисления и доступная к возмещению в месяц - 2 000 бонусов;
(срок действия бонусов - 24 мес.)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 7%
проценты начисляются при совершении по карте минимум одной операции оплаты товаров и услуг в месяц; базовые 3% годовых начисляются на неснижаемый остаток 50 000,01 руб. и выше; повышенная ставка 7% годовых устанавливается каждый 3-й месяц, если предыдущие 2 месяца было выполнено условие по поддержанию ежедневного минимального остатка 50 000,01 руб. и более; сумма процентов по базовой или повышенной ставке не может превышать 3 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 1 089 ₽
со 2-го года: 0-1 188 руб.
- по 99 руб. со 2-го месяца; не взимается при совершении покупок в отчетном месяце на сумму 30 000 руб. и более.
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 300 руб.
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 300 руб.
- 0% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы: до 100 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- СМС-информирование - 69 руб. ежемесячно, начиная с 2-го месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 35 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- возможна бесплатная доставка карты по г. Санкт-Петербург;
- бесплатный страховой полис выезжающих за рубеж;
- смена ПИН-кода в банкоматах Банка -бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- возможность отмены платы за годовое обслуживание при выполнении требований об обороте;
- отсутствие комиссии при снятии в банкоматах / ПВН партнеров
- наличие бонусной программы
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования;
- крупная комиссия за снятие средств в устройствах других банков (фиксированная комиссия от 300 руб.)
Дата актуализации
05.02.2019 12:22
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Яркая» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 222-50-50 — единая справочная служба