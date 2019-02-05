Начисление процентов на остаток средств на счете

проценты начисляются при совершении по карте минимум одной операции оплаты товаров и услуг в месяц; базовые 3% годовых начисляются на неснижаемый остаток 50 000,01 руб. и выше; повышенная ставка 7% годовых устанавливается каждый 3-й месяц, если предыдущие 2 месяца было выполнено условие по поддержанию ежедневного минимального остатка 50 000,01 руб. и более; сумма процентов по базовой или повышенной ставке не может превышать 3 000 руб. в месяц

от 3% до 7%