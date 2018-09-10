Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в банке «Юнистрим денежные переводы»изменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Юнистрим денежные переводы». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
3 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|650 - 1 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|10 - 15
|нет
|нет
|евро
|нет
|9 - 13
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|490
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|600
|нет
|
|доллар США
|нет
|9
|нет
|
|евро
|нет
|8
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка «Юнистрим денежные переводы»
523
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