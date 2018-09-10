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Дебетовые карты в банке «Юнистрим денежные переводы»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Юнистрим денежные переводы». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Visa Classic — Юнистрим денежные переводы
Выгодная
Visa Unembossed , Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 650 - 1 000 нет нет
доллар США нет 10 - 15 нет нет
евро нет 9 - 13 нет нет
Мир — Юнистрим денежные переводы
Новая
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 490 нет нет
Visa Classic — Юнистрим денежные переводы
Стандартная
Visa Unembossed , Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет
  • сотовые операторы
доллар США нет 9 нет
  • сотовые операторы
евро нет 8 нет
  • сотовые операторы
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «Юнистрим денежные переводы»

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