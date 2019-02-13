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бесконтактные платежи (PayPass) Бонусы заправки

другое программа лояльности Tinkoff Drive: начисление баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно компенсировать произведенные траты в категориях "Топливо" (1,5 балла = 1 руб.) и "Автоуслуги" (1 балл=1 руб.): 10% от суммы покупок на любых АЗС;

10% от суммы покупок у партнеров: "Авто-подбор", "Ремонтиста";

15% от суммы покупок у партнера "Русский АвтоМото Клуб";

5% от суммы покупок в категориях автоуслуг в счет штрафов ГИБДД, "Московского паркинга" и сервиса "Автодор — платные дороги";

1% за каждые потраченные 100 руб. на любые покупки, в том числе оплату "Кино", "Концерты", "Театры" в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка;

до 30% по специальным предложениям в интернет-банке макс. в месяц: 10 000 баллов, срок действия баллов - 3 года Выпуск и обслуживание 0 - 2 280 ₽ по 190 руб. в месяц, плата не взимается при наличии кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при неснижаемом остатке не менее 150 000 руб. за расчетный период Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;

скидки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в сторонних устройствах;

бонусная программа для владельцев авто;

предусмотрена возможность бесплатного обслуживания Особые ограничения доставка карты курьером по всей России Дата актуализации 13.02.2019 12:41 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.