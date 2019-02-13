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Tinkoff Drive

Mastercard World «Tinkoff Drive» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 280 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
  • заправки
  • другое

программа лояльности Tinkoff Drive: начисление баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно компенсировать произведенные траты в категориях "Топливо" (1,5 балла = 1 руб.) и "Автоуслуги" (1 балл=1 руб.):

  • 10% от суммы покупок на любых АЗС;
  • 10% от суммы покупок у партнеров: "Авто-подбор", "Ремонтиста";
  • 15% от суммы покупок у партнера "Русский АвтоМото Клуб";
  • 5% от суммы покупок в категориях автоуслуг в счет штрафов ГИБДД, "Московского паркинга" и сервиса "Автодор — платные дороги";
  • 1% за каждые потраченные 100 руб. на любые покупки, в том числе оплату "Кино", "Концерты", "Театры" в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка;
  • до 30% по специальным предложениям в интернет-банке

макс. в месяц: 10 000 баллов, срок действия баллов - 3 года

Выпуск и обслуживание
0 - 2 280 ₽
  • по 190 руб. в месяц, плата не взимается при наличии кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при неснижаемом остатке не менее 150 000 руб. за расчетный период
Снятие наличных в банкоматах банка

0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб.;
  • 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
  • 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб.;
  • 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
  • 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;
  • скидки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в сторонних устройствах;
  • бонусная программа для владельцев авто;
  • предусмотрена возможность бесплатного обслуживания
Особые ограничения
  • доставка карты курьером по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 12:41
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Tinkoff Drive» в 1 городе России
5 165
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Сайт
www.tinkoff.ru
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Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам