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Tinkoff Drive
Mastercard World «Tinkoff Drive» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 280 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
- заправки
- другое
программа лояльности Tinkoff Drive: начисление баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно компенсировать произведенные траты в категориях "Топливо" (1,5 балла = 1 руб.) и "Автоуслуги" (1 балл=1 руб.):
- 10% от суммы покупок на любых АЗС;
- 10% от суммы покупок у партнеров: "Авто-подбор", "Ремонтиста";
- 15% от суммы покупок у партнера "Русский АвтоМото Клуб";
- 5% от суммы покупок в категориях автоуслуг в счет штрафов ГИБДД, "Московского паркинга" и сервиса "Автодор — платные дороги";
- 1% за каждые потраченные 100 руб. на любые покупки, в том числе оплату "Кино", "Концерты", "Театры" в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка;
- до 30% по специальным предложениям в интернет-банке
макс. в месяц: 10 000 баллов, срок действия баллов - 3 года
Выпуск и обслуживание
0 - 2 280 ₽
- по 190 руб. в месяц, плата не взимается при наличии кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при неснижаемом остатке не менее 150 000 руб. за расчетный период
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;
- скидки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в сторонних устройствах;
- бонусная программа для владельцев авто;
- предусмотрена возможность бесплатного обслуживания
Особые ограничения
- доставка карты курьером по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 12:41
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Tinkoff Drive» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам