



Оформление дебетовой карты в НК Банке может занять от нескольких дней до двух недель. Конечно, это не касается так называемых неименных карт, которые выдаются держателю моментально. Для того чтобы сэкономить время, заказать дебетовую карту НК Банка можно через Интернет (есть ли возможность оформить выбранный продукт дистанционно, вы можете уточнить на на странице карточки продукта). Подать заявку на самые интересные предложения можно на нашем портале. Для этого понадобится заполнить анкету-заявку с указанием своих личных данных. Перед тем как открыть выбранную вами карту, внимательно ознакомьтесь с ее условиями и тарифами. Обратите особое внимание на стоимость выпуска и годового обслуживания, а также размер комиссии за снятие наличных. Сделать это можно в разделе «Дебетовые карты» на портале Банки.ру.

