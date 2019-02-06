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Аэрофлот Signature

Visa Signature «Аэрофлот» — Сбербанк России
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 12 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Signature
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • для путешествий
  • другое

программа Аэрофлот Бонус: начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на полёты Аэрофлотом и рейсами альянса SkyTeam, товары и услуги партнеров программы

  • 1 000 приветственных миль при проведении первой операции по карте;
  • 2 мили за каждые потраченные по карте 60 руб. / 1 долл. / 1 евро
Выпуск и обслуживание
12 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 5 000 000 в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;
  • СМС-информирование, экстренная выдача наличных за рубежом - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие в устройствах сторонних банков;
  • наличие бонусной программы по начислению миль;
  • бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
06.02.2019 09:28
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Аэрофлот Signature» в 7235 городах России
131 726
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сайт
www.sberbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
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