Накопительный счет
Московский Кредитный Банк, накопительный счет Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 1 дня
Основные характеристики
- накопительный счет
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Сумма на счете
Доход
Налог
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Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 1 дня
|от 1 ₽ до 299 999 ₽
|8
|от 300 000 ₽
|7,5
- ставка в размере 8% годовых действует при сумме до 300 000 рублей с первого по 90 день действия счета включительно, свыше 300 000 рублей – 7,5% годовых с первого по 90 день действия счета включительно;
- с 91 дня – 7% годовых независимо от суммы остатка на накопительном счете
Параметры накопительного счета
- Выплата процентов
-
ежемесячно
проценты начисляются ежедневно, а выплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца
- Капитализация
- ежемесячно
- Особые условия
-
- проценты начисляются ежедневно исходя из суммы остатка денежных средств на начало дня;
- максимальная ставка в размере 8% годовых действует при сумме до 300 000 рублей с первого по 90 день действия счета включительно, свыше 300 000 рублей – 7,5% годовых с первого по 90 день действия счета включительно, с 91 дня – 7% годовых независимо от суммы остатка на накопительном счете
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты выплачиваются за фактический срок нахождения денежных средств на счете
- Дата актуализации
- 22.01.2019 13:47
Дата актуализации: 22.01.2019 10:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный счет» в 49 городах России
60 142
Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- ОГРН
- 1027739555282
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-48-88 — единая справочная служба
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