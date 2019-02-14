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Накопительный счет

Московский Кредитный Банк, накопительный счет Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 1 дня

Основные характеристики

  • накопительный счет
  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Сумма на счете
Доход
Мой доход
0
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 1 дня
от 1 ₽ до 299 999 ₽ 8
от 300 000 ₽ 7,5
  • ставка в размере 8% годовых действует при сумме до 300 000 рублей с первого по 90 день действия счета включительно, свыше 300 000 рублей – 7,5% годовых с первого по 90 день действия счета включительно;
  • с 91 дня – 7% годовых независимо от суммы остатка на накопительном счете
Параметры накопительного счета
Выплата процентов
ежемесячно
проценты начисляются ежедневно, а выплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
  • проценты начисляются ежедневно исходя из суммы остатка денежных средств на начало дня;
  • максимальная ставка в размере 8% годовых действует при сумме до 300 000 рублей с первого по 90 день действия счета включительно, свыше 300 000 рублей – 7,5% годовых с первого по 90 день действия счета включительно, с 91 дня – 7% годовых независимо от суммы остатка на накопительном счете
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты выплачиваются за фактический срок нахождения денежных средств на счете

Дата актуализации
22.01.2019 13:47
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Дата актуализации: 22.01.2019 10:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный счет» в 49 городах России
60 142
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
Адрес
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
ОГРН
1027739555282
Сайт
www.mkb.ru
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Телефоны
8 800 100-48-88 — единая справочная служба

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