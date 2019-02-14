Параметры накопительного счета Выплата процентов ежемесячно проценты начисляются ежедневно, а выплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца Капитализация ежемесячно Особые условия проценты начисляются ежедневно исходя из суммы остатка денежных средств на начало дня;

максимальная ставка в размере 8% годовых действует при сумме до 300 000 рублей с первого по 90 день действия счета включительно, свыше 300 000 рублей – 7,5% годовых с первого по 90 день действия счета включительно, с 91 дня – 7% годовых независимо от суммы остатка на накопительном счете Пополнение возможно Частичное снятие возможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются за фактический срок нахождения денежных средств на счете Дата актуализации 22.01.2019 13:47 Открыть вклад Дата актуализации: 22.01.2019 10:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.