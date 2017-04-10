Выбор вклада, подходящего под индивидуальные запросы каждого потенциального вкладчика, – занятие не из легких. На рынке сейчас представлено огромное количество предложений для частных лиц и для того, чтобы подобрать вклад в банке, приходится потратить немало времени.

В зависимости от того, как бы вы хотели управлять своими денежными средствами – вносить дополнительные взносы, совершать расходные операции, ежемесячно получать начисленные проценты либо капитализировать их и т.д., и стоит совершать выбор депозита. На нашем сайте вы можете воспользоваться расширенным поиском банковских вкладов и оперативно выбрать депозит, удобный именно для вас.

Сценарий поиска поможет быстро отсортировать вклады по их разновидностям. Рассматривать группу сберегательных вкладов стоит, если вы не планируете пополнение и совершение расходных операций, и ваша цель – сохранить средства и получить дополнительный доход по окончании срока.

Накопительные вклады подойдут гражданам, которые желают в течение срока пополнять вклад на определенные суммы. Можно выбрать вклад с капитализацией процентов либо с их выплатой на отдельный счет.

Условиями расчетных вкладов, помимо пополнения, допускается и частичное расходование денежных средств, как правило, до суммы установленного банком неснижаемого остатка.

Еще тщательнее подбор банковского вклада можно осуществить, внеся все желаемые параметры в поиск депозитов вручную, и таким образом найти идеальный для вас вклад.

Не стоит забывать, что многие банки также предлагают вклады, действующие на специальных условиях: мультивалютные, детские, пенсионные, сезонные и др. Сделав подбор депозита, вкладчикам следует обратить особое внимание на то, какие ограничения действуют на операции по выбранному вкладу. Обычно банки вводят ограничения по минимальным суммам и срокам внесения дополнительных взносов, а также на расходные операции.

Выбор банка для вклада – еще одна задача для вкладчиков, которая вызывает беспокойство. Если предполагаемая сумма для размещения составляет не более 1 млн 400 тыс. рублей, волноваться не стоит. Можно открывать вклад в любом банке, который является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В случае отзыва лицензии у банка вкладчику возмещается вся сумма вклада.

Если же вы планируете открыть вклад на более крупную сумму, то нужно учитывать степень надежности банка на российском рынке.

Чтобы осуществить подбор банка для вклада, предлагаем сделать сортировку на банки государственные либо иностранные; банки, зарегистрированные в городе или имеющие в нем филиалы. Также в поиске вкладов можно посмотреть, какие депозиты предлагают 20, 50 или 100 крупнейших банков.

С помощью расширенного поиска можно подобрать банковский вклад, провести сравнительный анализ и рассчитать доход. Например, с помощью нашего поиска по вкладам можно подобрать сезонный депозит с ежемесячной выплатой процентов на банковскую карту, с возможностью пополнения в течение всего срока и досрочного расторжения на льготных условиях в банке, зарегистрированном в Москве.

База данных по вкладам портала Банки.ру поможет нашим пользователям из разных городов России сделать правильный выбор банковского вклада.