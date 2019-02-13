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Дебетовые карты в Киви Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Киви Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

8 дебетовых карт

Visa Classic «QIWI payWave +» — Киви Банк
QIWI payWave +
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 249 нет нет
Visa Classic «QIWI Team Play» — Киви Банк
QIWI Team Play
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 199 нет нет
Visa Virtual (Virtuon) «Виртуальная карта» — Киви Банк
QIWI Visa Card
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Visa Classic Unembossed «Qiwi кошелек» — Киви Банк
QIWI Visa Plastic
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 149 - 199 нет нет
Visa Virtual (Virtuon) «Виртуальная карта» — Киви Банк
QIWI Visa Virtual
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
доллар США нет 0 нет нет
евро нет 0 нет нет
Visa Classic «QIWI Visa Premium +» — Киви Банк
QIWI Visa Приоритет
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 799 нет нет
Mastercard World — Киви Банк
Открытый космос
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5,5% 3 480 нет
  • другое
доллар США 0,1% 52 нет
  • другое
евро 0,01% 46 нет
  • другое
Mastercard World — Киви Банк
Уютный космос
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5,5% 0 нет
  • другое
доллар США 0,1% 0 нет
  • другое
евро 0,01% 0 нет
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Киви Банка

Оценка: 4 Проверяется
Я почти год пользуюсь Рокетбанком, получил карту еще под брендом банка Открытие. В целом, карта меня устраивает. Основной переход с Открытия на Киви, о котором предупреждали по... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Это практически мой первый электронный кошелёк (он-лайн банк или как хотите его назовите). Пользуюсь уже и не помню с какого года. Выбирал по принципу, чтоб попроще пользоваться и... Весь отзыв
Все отзывы
19 646

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