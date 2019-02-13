Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Киви Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Киви Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
8 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|249
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|199
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|149 - 199
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0
|нет
|нет
|евро
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|799
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5,5%
|3 480
|нет
|
|доллар США
|0,1%
|52
|нет
|
|евро
|0,01%
|46
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5,5%
|0
|нет
|
|доллар США
|0,1%
|0
|нет
|
|евро
|0,01%
|0
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Киви Банка
Оценка: 5 Не засчитана
Это практически мой первый электронный кошелёк (он-лайн банк или как хотите его назовите). Пользуюсь уже и не помню с какого года. Выбирал по принципу, чтоб попроще пользоваться и... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Почему выбрал киви? В некоторых случаях это удобно и количество услуг широко.
... Весь отзыв
... Весь отзыв
19 646
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