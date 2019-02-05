Русский Стандарт, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Банк в кармане Молодежный
Mastercard Standard «Банк в кармане Молодежный» — Русский Стандарт
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 499 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Google Pay
Бонусы
- другое
- сотовые операторы
программа лояльности RS Cashback: начисление бонусных баллов за покупки по карте от 3 000 руб., которые в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) на товары или подарочные сертификаты из каталога вознаграждений, оплатить ими мобильную связь, жилищно-коммунальные и другие услуги в Интернет-банке на сумму не менее 500 руб. или перевести на любой банковский счет, а также в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского (не менее 1 000 руб.)
- 1% от любой покупки на сумму;
- 5% за покупки в категориях (см. на сайте банка);
- до 15% за покупки у партнеров банка
Выпуск и обслуживание
499 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
2%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день в банкоматах банка, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- скидки до 30% по программе "Клуб скидок";
- программы скидок в магазинах и ресторанах по всему миру "Mastercard Плюс"
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 до 17 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- недорогое обслуживание карты;
- бонусная программа;
- возможен индивидуальный дизайн
Особые ограничения
- карта выпускается в пакете услуг "Банк в кармане Молодежный";
- родителям (опекунам) необходимо дать письменное согласие в офисе.
Дата актуализации
05.02.2019 09:25
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Банк в кармане Молодежный» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48