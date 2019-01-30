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Дебетовые карты в банке «Агророс»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Агророс». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Visa Platinum — Агророс
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 - 1 200 есть нет
доллар США нет 145 есть нет
евро нет 100 есть нет
Мир Классическая — Агророс
Дебетовая Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет нет
Mastercard Standard — Агророс
Моментальная
Mastercard Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 нет нет
Мир Классическая — Агророс
Пенсионная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «Агророс»

Оценка: 5 Проверяется
Спасибо, что такой Банк в г.Саратове есть, я обратился к ребятам на ул. Волжская помочь мне разъяснить и оплатить платежи за коммунальные услуги. Я получил достаточно полное... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Обслуживаюсь в доп.офисе на ул.Барнаульской в заводском районе с 2013 года, ранее получал зарплату на карту, уже три года оплачиваю ипотеку через ваш банк и коммунальные услуги... Весь отзыв
Все отзывы
7 537

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