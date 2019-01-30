Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в банке «Агророс»изменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Агророс». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
4 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|4%
|0 - 1 200
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|145
|есть
|нет
|евро
|нет
|100
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|150
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|100
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|4%
|0
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка «Агророс»
Оценка: 5 Не засчитана
Обслуживаюсь в доп.офисе на ул.Барнаульской в заводском районе с 2013 года, ранее получал зарплату на карту, уже три года оплачиваю ипотеку через ваш банк и коммунальные услуги... Весь отзыв
Оценка: 5
В наше время, когда все сервисные услуги, в том числе и банковские уходят в интернет пространство, так не хватает простого живого общения! Все стало электронным: электронные... Весь отзыв
7 537
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