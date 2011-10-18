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Дебетовые карты в банке «Химик»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Химик». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Дебетовая
Visa Electron , Mastercard Cirrus/Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 - 350 нет нет
доллар США нет 3 - 5 нет нет
Дебетовая Classic
Visa Classic , Mastercard Mass
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 - 2 000 нет нет
доллар США нет 15 - 30 нет нет
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 - 5 000 нет нет
доллар США нет 38 - 76 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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