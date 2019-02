Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1990 году крупнейшими промышленными предприятиями г. Дзержинска на базе бывшего отделения Промстройбанка с целью финансирования предприятий реального сектора. Учредителями банка выступили 60 предприятий Дзержинска, в их числе «Корунд», «Капролактам», «Синтез», «Завод им. Я. М. Свердлова», «Дзержинскхиммаш», АО «Ильиногорское» и «Дзержинсктранссервис». В 1992 году форма собственности банка была изменена на акционерное общество открытого типа, в июле 2015 года — на публичное акционерное общество. С января 2005 года фининститут является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

На текущий момент основными бенефициарами банка выступают супруги Владимир и Ольга Юрицыны*, контролирующие совместно 74,81% (занимают посты председателей правления и совета директоров соответственно), член совета директоров Леонид Седов (6,63%), Александр Елшин (5,89%), член совета директоров Евгений Варламов вместе со своей дочерью Натальей Беззубовой (3,63%), член совета директоров Олег Шаталов и Наталья Шаталова (отец и дочь), контролирующие совместно 2,08%, акционеры-миноритарии (6,96%).

Банк осуществляет деятельность через головной офис и одну операционную кассу вне кассового узла в Дзержинске. Средняя численность персонала на начало 2018 года — 69 человек. Собственная сеть банкоматов насчитывает два устройства.

Частным лицам банк предлагает валютно-обменные операции, пластиковые карты (выпуск и обслуживание MasterCard и Visa), потребительские кредиты (под залог недвижимости и ценных бумаг), линейку вкладов, сейфовые ячейки, денежные переводы без открытия счета (Contact и Moneygram), проведение коммунальных платежей, платежей в бюджет и др.

Юридическим лицам доступны расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, банковские гарантии, банковские карты, депозиты, операции с иностранной валютой, «Банк-Клиент» и пр. Кредитная организация осуществляет обслуживание более тысячи клиентов, в числе которых ОАО «Дзержинское УЭТП», ОАО «Агрофирма «Сеймовская», АО «Дзержинсктранссервис», ОАО «Канат» и другие.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 0,9% (или 9,9 млн рублей), составив 1,1 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 46,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 46,4% до 46,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 3 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 17,6% до 17,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах не изменилась (2,5%), при этом их номинальный объем сократился на 38 тыс. рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 335 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,6% (или 2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 29,2% и 70,8% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 35,27% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 43% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 69,7% и 30,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 44% до 43%, при этом их номинальный объем сократился на 7,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 25% до 26,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 22 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 7,9% до 7,6%, при этом их номинальный объем сократился на 2,5 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 20,3% до 20%, при этом их номинальный объем сократился на 1,4 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 2,7% до 2,6%, при этом их номинальный объем сократился на 1,1 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 493,2 млн рублей. С начала года его объем сократился на 7,1 млн рублей (или 1,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 87,3%. Согласно данным промежуточной отчетности по РСБУ за 2017 год, основными заемщиками банка являются компании, занимающиеся производством (49,6%) и торговлей (43,7%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 67,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 4,1% до 4,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 696,3 млн рублей (141,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 306,4 млн рублей, из которых 305 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 15,5 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 23 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 2 млн рублей.

Совет директоров: Ольга Юрицына (председатель), Евгений Варламов, Андрей Королев, Валентин Панин, Леонид Седов, Олег Шаталов, Владимир Юрицын.

Правление: Владимир Юрицын (председатель), Дмитрий Гречиха (главный бухгалтер), Ольга Гераськина, Тамара Ивченко, Марина Клеснева, Владислав Мелехин, Светлана Черницкая.

* Владимир Юрицын ранее владел долей в ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры», на текущий момент — владелец санатория-профилактория ООО «Русь», а также ряда организаций, осуществляющих заготовку, переработку и реализацию древесины.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru