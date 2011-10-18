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Дебетовые карты в Челиндбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Челиндбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

7 дебетовых карт

MasterCard Standard — Челиндбанк
Mastercard Standard
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 750 нет нет
доллар США нет 13 нет нет
Visa Classic — Челиндбанк
Visa Classic
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
доллар США нет 5 нет нет
евро нет 4 нет нет
Visa Virtual (Virtuon) — Челиндбанк
Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon) , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 30 - 90 нет нет
доллар США нет 1 - 2 нет нет
евро нет 1 - 2 нет нет
Visa Gold «Золотой Кэшбэк» — Челиндбанк
Золотой Кэшбэк
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 1 060 есть нет
Мир Классическая — Челиндбанк
Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
Visa Classic — Челиндбанк
Моментальная
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
Мир Классическая — Челиндбанк
Пенсионная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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