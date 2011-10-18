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Дебетовые карты в ЕАТП Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в ЕАТП Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

MasterCard Standard — ЕАТП Банк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 900 нет нет
доллар США нет 15 нет нет
евро нет 15 нет нет
MasterCard Gold — ЕАТП Банк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 нет нет
доллар США нет 40 нет нет
евро нет 40 нет нет
MasterCard Standard — ЕАТП Банк
Дебетовая (неименная)
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 нет нет
доллар США нет 8 нет нет
евро нет 8 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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