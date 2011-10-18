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Дебетовые карты в Курскпромбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Курскпромбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

8 дебетовых карт

Виртуальная
Mastercard Virtual
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 50 нет нет
доллар США 0,01% 1 нет нет
евро 0,01% 1 нет нет
MasterCard Standard — Курскпромбанк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 690 нет нет
доллар США 0,01% 10 нет нет
евро 0,01% 9 нет нет
MasterCard Gold — Курскпромбанк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 2 490 нет нет
доллар США 0,01% 37 нет нет
евро 0,01% 33 нет нет
MasterCard Cirrus/Maestro — Курскпромбанк
Дебетовая Maestro
Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 150 нет нет
доллар США 0,01% 2 нет нет
евро 0,01% 2 нет нет
Мир Классическая — Курскпромбанк
Дебетовая Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 300 нет нет
Мир Классическая — Курскпромбанк
Дебетовая Мир (бесконтакт)
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 390 нет нет
Мир Классическая — Курскпромбанк
Социальная Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3,5% 0 есть нет
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Mastercard Standard , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 150 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
3 750

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