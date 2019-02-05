Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Cash Back от 0,5 до 10% 10% - в категории "Искусство";

5% - "Кино" и "Аренда авто";

0,5% - от остальных покупок;

макс. сумма возврата - 2 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 6 000 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц, 1,2%, мин. 150 руб. - от 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц, 1,2%, мин. 150 руб. - от 100 000 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 2 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

сертификат страхования движимого имущества"ПерсонаАльфа" и сертификат юридической поддержки "Юрист" - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

наличие cash back;

отсутствие комиссии за снятие до 100 000 руб. в месяц в банкоматах и ПВН сторонних банков Минусы взимание платы за несколько лет вперед Дата актуализации 05.02.2019 13:09 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.