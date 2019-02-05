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Кубань Кредит, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Мир Премиальная

Мир Премиальная — Кубань Кредит
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 6 000 ₽
  • cash back до 10%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
от 0,5 до 10%
  • 10% - в категории "Искусство";
  • 5% - "Кино" и "Аренда авто";
  • 0,5% - от остальных покупок;
  • макс. сумма возврата - 2 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
6 000 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - до 100 000 руб. в месяц, 1,2%, мин. 150 руб. - от 100 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН других банков

0% - до 100 000 руб. в месяц, 1,2%, мин. 150 руб. - от 100 000 руб. в месяц

Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 2 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
  • сертификат страхования движимого имущества"ПерсонаАльфа" и сертификат юридической поддержки "Юрист" - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие cash back;
  • отсутствие комиссии за снятие до 100 000 руб. в месяц в банкоматах и ПВН сторонних банков
Минусы
  • взимание платы за несколько лет вперед
Дата актуализации
05.02.2019 13:09
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Премиальная» в 49 городах России
1 009
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Сайт
kk.bank
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба