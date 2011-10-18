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Дебетовые карты в ИТ Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в ИТ Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

Visa Classic — ИТ Банк
Дебетовая
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 650 - 800 нет нет
доллар США нет 20 - 25 нет нет
евро нет 20 - 25 нет нет
Visa Gold — ИТ Банк
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 - 3 750 нет нет
доллар США нет 100 - 125 нет нет
евро нет 100 - 125 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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