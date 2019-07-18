Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Выпуск и годовое обслуживание 600 ₽ 200 руб. за выпуск Первоначальный взнос: в размере платы за выпуск и первый год обслуживания Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 10 руб. - на территории РФ

1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент) - за пределами РФ

0% - в банкоматах партнерской сети ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб. - на территории РФ

1,5%, мин. 5 долл. (эквивалент) - за пределами РФ

0,45% - в ПВН партнерской сети ВТБ Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,2 долл. / 0,2 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах партнерской сети ВТБ;

пониженная комиссия в ПВН банков-партнеров Минусы взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания Дата актуализации 18.07.2019 14:14 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.