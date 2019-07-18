Дебетовая карта "Visa Classic бесконтактная" в банке «Братский АНКБ»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и годовое обслуживание
600 ₽
200 руб. за выпуск
Первоначальный взнос: в размере платы за выпуск и первый год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 10 руб. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент) - за пределами РФ
- 0% - в банкоматах партнерской сети ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 5 долл. (эквивалент) - за пределами РФ
- 0,45% - в ПВН партнерской сети ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,2 долл. / 0,2 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах партнерской сети ВТБ;
- пониженная комиссия в ПВН банков-партнеров
Минусы
- взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания
Дата актуализации
18.07.2019 14:14
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Classic бесконтактная» в 5 городах России
Справочная информация
«Братский АНКБ» АО
- Адрес
- 665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, д. 43
- ОГРН
- 1023800000069
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Братск
- Телефоны
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(3953) 41-63-64