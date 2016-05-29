

Banki.ru — независимый интернет-портал, который ежедневно цитируют сотни медиаресурсов экономической отрасли России. Мы регулярно публикуем информацию о событиях и продуктах инвестиционного и банковского рынков страны. Благодаря налаженному сотрудничеству с крупнейшими банками, предлагаем своим пользователям выгодные бонусы, участие в партнерских акциях и льготы.

Одной из услуг, доступных клиентам сервиса, — онлайн-заказ дебетовых карт Энергомашбанка. Используя удобную систему поиска и базы данных, вы можете подобрать решение, соответствующее вашим целям и интересам.

Онлайн-заявка на пластик

Подать заявку на выпуск дебетовки можно, заполнив интернет-анкету. Нужно указать имя, контакты, номер и серию паспорта, гражданство, возраст, регистрацию, тип подходящей платежной системы, валюту и некоторые другие критерии — содержание формы меняется в зависимости от выбранного варианта.

После этого останется дать согласие на обработку предоставленной информации менеджерами финансовой организации и дождаться, пока они позвонят, чтобы подтвердить актуальность заказа и рассказать, где и когда можно получить готовый продукт.

