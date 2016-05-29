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Дебетовые карты в Энергомашбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Энергомашбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Mastercard Gold — Энергомашбанк
Mastercard Gold Личный
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 нет нет
доллар США нет 45 нет нет
евро нет 40 нет нет
Mastercard Standard — Энергомашбанк
Mastercard Личный
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 10 нет нет
Мир Классическая — Энергомашбанк
Мир-Классика Личный
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 400 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Энергомашбанка

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