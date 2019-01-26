Газпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир-Maestro
Пенсионная
Мир-Maestro «Пенсионная» — Газпромбанкеще 2 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Unembossed
- Mastercard Unembossed
- Мир-Maestro
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 150 руб.;
- 0% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 150 руб.;
- 0% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных - 50 000 руб. в сутки, 250 000 руб в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличной операции;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание;
- льготное снятие наличных в устройствах банков-партнеров
Особые ограничения
- карта является кобейджинговой картой с платежной системой Masterсard и принимается в сети обслуживания платежной системы «Мир», а также в сети обслуживания карт Maestro;
- карта предназначена для получения пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом Российской Федерации;
- карта оформляется при наличии пенсионного удостоверения
Дата актуализации
26.01.2019 23:11
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 213 городах России
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт(495) 913-74-74