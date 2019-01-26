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Мир -Maestro Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб.;

0% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб.;

0% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных - 50 000 руб. в сутки, 250 000 руб в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;

конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличной операции;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание;

льготное снятие наличных в устройствах банков-партнеров Особые ограничения карта является кобейджинговой картой с платежной системой Masterсard и принимается в сети обслуживания платежной системы «Мир», а также в сети обслуживания карт Maestro;

карта предназначена для получения пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом Российской Федерации;

карта оформляется при наличии пенсионного удостоверения Дата актуализации 26.01.2019 23:11 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.