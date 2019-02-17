Справка Banki.ru

Банк был основан газовым монополистом и его дочерними организациями в 1990 году в Москве под наименованием «Коммерческий банк газовой промышленности «Газпромбанк». Организационно-правовая форма была приведена в соответствие с действующим законодательством и определена как общество с ограниченной ответственностью в 1997 году. В ноябре 2001 года было зарегистрировано новое фирменное наименование и организационно-правовая форма банка — ЗАО «Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк». В 2007 году принято решение об изменении правовой формы на ОАО, а в декабре 2014 года ЦБ РФ зарегистрировал смену организационно-правовой формы банка на АО в соответствии с последними изменениями в ГК РФ. С февраля 2005 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

Газпромбанк выступает участником и материнской компанией консолидированной банковской группы «Группа Газпромбанк», в составе которой в настоящее время дочерние банки и финансовые компании, включая АО «Кредит Урал Банк», Gazprombank (Switzerland) Ltd. (Швейцария), Bank GPB International S. A. (Люксембург), АО «Газпромбанк Лизинг», а также ряд небольших финансовых предприятий, обслуживающих банковский бизнес. Банк также владеет контрольными долями в ряде небанковских предприятий, в числе которых АО «Газпром-Медиа Холдинг» и его дочерние предприятия, ПАО «ОМЗ» и его дочерние предприятия (Группа ОМЗ).

По состоянию на 30 июня 2018 года доли основных акционеров АО «Газпромбанк» распределялись следующим образом: Группа Газпром — 46,02% акций, Группа «Газфонд» — 41,58% (в том числе 36,48% акций находятся под управлением ЗАО «Лидер» — компании по управлению активами пенсионного фонда, действующей от имени НПФ «Газфонд»), Внешэкономбанк — 8,53%, собственные акции, выкупленные у акционеров, — 3,86%, физические лица — 0,01%.

Сеть обслуживания и продаж кредитной организации на 1 октября 2018 года насчитывала 369 обособленных подразделений, в том числе 20 филиалов, 227 дополнительных и 119 операционных офисов, три операционные кассы вне кассового узла. Кроме того, банк располагал четырьмя представительствами за рубежом (Казахстан, Китай, Монголия, Индия). Списочная численность сотрудников банка на 1 октября 2018 года составляла 16 245 человек (на начало 2018 года — 14 572 человека).

Клиентам финучреждения доступен широкий спектр как классических банковских (кредитование, размещение средств, вклады, РКО, денежные переводы и др.), так и инвестиционных услуг (работа на рынках капитала, инвестиционные решения, прямые инвестиции). Газпромбанк обслуживает около 4 млн физических и порядка 45 тыс. юридических лиц.

В числе проектов кредитной организации финансовое обеспечение таких крупных межгосударственных проектов, как магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа, газопровод «Голубой поток» по транспортировке газа по дну Черного моря в Турцию, прокладка газопроводов по территории Центральной, Восточной и Южной Европы. Помимо организаций газовой отрасли, банк предоставляет банковские услуги предприятиям других отраслей реального сектора экономики (нефтяной, атомной, химической и нефтехимической, черной и цветной металлургии, электроэнергетики, машиностроения и металлообработки, транспорта, строительства, связи, агропромышленного комплекса, торговли и других отраслей). В числе клиентов банка были замечены такие компании, как ПАО «НК «Роснефть», ОАО «Новатэк», Аэрофлот, Почта России, Евраз, МТС, Ростелеком, СГ «Согаз», ООО «НГК «Итера», ОАО «Россети», ОАО «Интер РАО», ОАО «РусГидро», ООО «Газпром энергохолдинг», ОАО «ЕвроСибЭнерго», «КЭС-Холдинг», ООО «Сибирская генерирующая компания» ОАО «СибирьЭнерго», ОАО «ОСК», ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения», ОАО «Русал Братский алюминиевый завод», ОАО «Зарубежнефть», ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Лукойл», ХК «Сибирский деловой союз» (СДС), «УК «Кузбасс-разрезуголь» (КРУ), а также российская горнодобывающая и металлургическая компания ОАО «Мечел».

С января по начало октября 2018 года объем нетто-активов банка увеличился на 8,0%, составив на 1 октября 6,1 трлн рублей. В пассивной части основной причиной роста валюты баланса стал приток средств корпоративных клиентов (+12,2%): главным образом рост пришелся на депозиты юрлиц различных диапазонов срочности. Кроме того, заметную положительную динамику за исследуемый период показали и другие крупные статьи пассивов, в том числе вклады физлиц (+9,1%), выпущенные облигации (+18,4%), остатки по счетам лоро (+47,5%) и привлеченные МБК (+11,3%), собственный капитал (+4,2%). В активах средства преимущественно направлялись на кредитование (в основном корпоративное, хотя розница также продемонстрировала рост) и рынок МБК. Портфели выросли на 10,5% и 152,0% соответственно.

Структура пассивов банка умеренно диверсифицирована: на отчетную дату ровно наполовину представлена средствами юрлиц, 14,4% формируют вклады и остатки средств физлиц, еще чуть меньшую долю занимает собственный капитал, совокупная доля в 6,2% приходится на привлеченные МБК (в том числе и от ЦБ РФ) и межбанковские остатки по счетам лоро, 3,3% — выпущенные облигации и векселя. Платежная динамика клиентской базы высокая, обороты по счетам клиентов в последние месяцы исследуемого периода составляли 9—10 трлн рублей ежемесячно. Зависимость банка от средств физических лиц оценивается как низкая.

В структуре нетто-активов почти 70% на отчетную дату формирует кредитный портфель, 8,3% приходится на портфель ценных бумаг, и еще чуть меньшие доли занимают высоколиквидные активы (7,6%, остатки на корсчетах и в кассе) и выданные межбанковские кредиты (7,0%).

Кредитный портфель за исследуемый период увеличился на 10,5% — до 4,2 трлн рублей к 1 октября 2018 года. Основной прирост был обеспечен корпоративными ссудами (+306,9 млрд рублей, или +9,0%), занимающими 88% в совокупном портфеле, однако розничные кредиты также показали уверенный рост на 25% (+92,1 млрд рублей). Свыше половины в розничном портфеле занимают ипотечные жилищные ссуды, оставшаяся часть приходится на потребительские ссуды и ссуды на покупку жилья (кроме ипотеки). Уровень просроченной задолженности и резервирования по портфелю традиционно низкие — 2,0% и 5,8% на отчетную дату соответственно. Обеспеченность кредитов залогом имущества за рассмотренное время существенно не изменилась и составляет лишь чуть более половины от кредитного портфеля (в силу специфики бизнеса). Согласно отчетности по РСБУ на 1 октября 2018 года, корпоративный кредитный портфель на 26,1% представлен ссудами, выданными компаниям обрабатывающего производства, 22,8% — финансовой деятельности, 15,6% — занимающимся добычей полезных ископаемых, 7,4% — операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, 7,3% приходилось на компании торговли, 6,1% — на строительные организации, 5,6% — на предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

Портфель ценных бумаг с начала 2018 года сократился на 12,1%, составив 508,2 млрд рублей. Портфель на 76% представлен вложениями в облигации (корпоративные, российские госбумаги, еврооблигации, банковские бонды). Оставшаяся часть бумаг распределена между векселями банков и корпоративными векселями и акциями.

На рынке межбанковского кредитования ГПБ активно работает как в сторону размещения, так и в сторону привлечения средств в больших объемах. Стоит также отметить, что банк активно проводит операции на валютном рынке и на рынке долговых ценных бумаг, в том числе в формате РЕПО.

За первые девять месяцев 2018 года Газпромбанк заработал 26,0 млрд рублей чистой прибыли — на 22,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Чистая прибыль за весь 2017 год составила 40,8 млрд рублей.

Совет директоров: Алексей Миллер (председатель), Андрей Акимов, Михаил Середа, Юрий Шамалов, Елена Васильева, Юрий Газарян, Анатолий Гавриленко, Владимир Дмитриев, Кирилл Дмитриев, Илья Елисеев, Сергей Иванов, Андрей Круглов, Кирилл Селезнев.

Правление: Андрей Акимов (председатель), Елена Борисенко, Олег Ваксман, Илья Елисеев, Дмитрий Зауэрс, Виктор Команов, Вадим Кулик, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Фамил Садыгов, Александр Соболь, Денис Камышев, Владимир Рыскин, Тигран Хачатуров, Алексей Белоус, Александр Степанов, Ян Центер, Владимир Винокуров, Игорь Русанов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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