Россельхозбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир системы Мир-UnionPay
Пенсионная Мир
Мир «Моментальная» — Россельхозбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- Samsung Pay
Бонусы
- другое
- для путешествий
программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):
- 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;
- макс. 10 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 2 года
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6%
4% годовых - на фактический остаток свыше 100 руб.; дополнительно на минимальный остаток: 0,5% годовых - 50 000-100 000 руб. (включительно), 1% годовых - 100 000-500 000 руб. (включительно), 2% годовых - свыше 500 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - по платежной системе МИР;
- 1%, мин 150 руб. - по платежной системе UnionPay
- 0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб. - по платежной системе МИР;
- не производится по картам платежной системы UnionPay
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 75 000 руб. по МИР и до 150 000 руб. по системе UnionPay в день по карте, до 300 000 руб. в день и до 1 000 000 руб. в месяц по счету
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток;
- бонусная программа
Особые ограничения
- предоставляется гражданам, имеющим право на получение пенсии и/или иных выплат социального характера;
- необходимо уточнять наличие карт в подразделениях банка;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
17.01.2019 14:22
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Мир» в 1125 городах России
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба