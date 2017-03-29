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Дебетовые карты в Газэнергобанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Газэнергобанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

MasterCard Standard — Газэнергобанк
Доходная
Mastercard Unembossed Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 есть нет
MasterCard Gold — Газэнергобанк
Золотая
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 200 нет нет
доллар США нет 0 - 34 нет нет
евро нет 34 нет нет
Социальная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Газэнергобанка

Оценка: 5 Не засчитана
Бывает же так. Необходимо было убить 30 минут времени до запланированной встречи и решил зайти в офис "Победа" Газэнергобанка г. Калуга.  Сел к первому свободному специалисту... Весь отзыв
Все отзывы
6 323

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