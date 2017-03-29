Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в Газэнергобанкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Газэнергобанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
3 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|0 - 1 200
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 34
|нет
|нет
|евро
|нет
|34
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Газэнергобанка
6 323
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