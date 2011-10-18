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Дебетовые карты в Хакасском Муниципальном Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Хакасском Муниципальном Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

MasterCard Standard — Хакасский Муниципальный Банк
ОтЛичная карта
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
MasterCard Gold — Хакасский Муниципальный Банк
ОтЛичная карта Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 нет нет
MasterCard Cirrus/Maestro — Хакасский Муниципальный Банк
ОтЛичная карта Maestro
Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
Мир Классическая — Хакасский Муниципальный Банк
ОтЛичная карта Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
Мир Классическая — Хакасский Муниципальный Банк
Пенсионная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 нет нет
Мир Классическая — Хакасский Муниципальный Банк
Социальная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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