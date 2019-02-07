Справка Banki.ru

Банк был создан в декабре 1990 года под наименованием КБ «Солбанк» в г. Абакане. Учредителями выступили более 30 сельскохозяйственных и промышленных предприятий и администрация Ширинского района. В 1997 году в состав учредителей вошла администрация Абакана, в частности Комитет муниципальной экономики, после чего кредитная организация получила свое действующее наименование. ООО «КБ «Хакасский муниципальный банк» является уполномоченным банком администрации по обслуживанию бюджета Абакана, осуществляющим ипотечное жилищное кредитование за счет средств бюджета города. С января 2005 года является участником системы страхования вкладов физических лиц.

На текущий момент основными бенефициарами банка являются крупный местный предприниматель, официальный дилер автомобильных масел ОАО «НК «Роснефть», владелец сети автозаправочных станций Валерий Городилов (66,64%, из которых 8,43% находятся в доверительном управлении ООО «Абаканэнергосбыт»), Комитет муниципальной экономики администрации г. Абакана (31,56%) и Сергей Скрябин (1,80%). В состав совета директоров входят глава города Абакана Николай Булакин (председатель) и его заместитель по экономике Нина Бельтикова.

Головной офис кредитной организации расположен в Абакане. Сеть продаж представлена 19 дополнительными офисами, пятью операционными кассами вне кассового узла, расположенными на территории Республики Хакасия, и пятью операционными офисами на территории Красноярского края. Сеть банкоматов банка насчитывает 75 устройств. Кроме того, клиенты банка имеют возможность на льготных условиях снимать наличные средства в банке-партнере АО «Газпромбанк». Списочная численность персонала на 1 января 2017 года составляла 439 человек.

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, банковские гарантии, размещение средств (депозиты), банк-клиент, корпоративные карты, валютные операции, операции по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, ведение зарплатных проектов, инкассацию, эквайринг, банковские сейфы. Физическим лицам доступны РКО, кредитование (потребительское, ипотечное), вклады, пластиковые карты (MasterCard, Visa, «Золотая Корона»), интернет-банкинг, денежные переводы («Золотая Корона», Contact, Western Union, международные переводы Swift), индивидуальные сейфы, монеты и драгоценные металлы. Согласно данным отчетности по РСБУ за 3 квартала 2017 года, основной объем корпоративного кредитного портфеля приходится на следующие отрасли экономики: транспорт и связь — 50,3%, оптовая и розничная торговля — 10,7%, операции с недвижимым имуществом — 8,1%, обрабатывающие производства — 7,7%.

Ключевыми корпоративными клиентами банка являются компании торговли, строительства, сферы услуг, а также муниципальные предприятия. В числе клиентов были замечены ООО «МЛК», ООО «Абаканэнергосбыт», ОАО «Черногорскпромстрой», ОАО «Саяны», ООО «Авторынок», ОАО «Ипотечное агентство жилищного строительства Республики Хакасия», НО «МЖФ г. Абакана».

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 4,3% (или 326,6 млн рублей), составив 7,9 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема размещенных средств на межбанковском рынке.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 57,5% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 58,4% до 57,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 121,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 19,3% до 20,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 167,5 млн рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных от банков средств минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 1,2 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 1,2% (или 13,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 14,7% и 85,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 19,37% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 55,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 84,1% и 15,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 58,3% до 55,1%, при этом их номинальный объем сократился на 64,8 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в портфель ценных бумаг минимальна (менее 1%);

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 24% до 28,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 454 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8,1% до 7,2%, при этом их номинальный объем сократился на 37,9 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 5,3% до 5,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 83 тыс. рублей;

• доля прочих активов сократилась c 4% до 3,5%, при этом их номинальный объем сократился на 24,6 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 4,3 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 64,8 млн рублей (или 1,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 52,3%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 74,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю практически не изменился (2,9%). При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 7 млрд рублей (160,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 2,3 млрд рублей, из которых 1,9 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.03.2018 составляет 27 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 73,5 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 87,5 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 14,6 млн рублей.

Совет директоров: Николай Булакин (председатель), Нина Бельтикова, Ольга Сидорова, Ирина Кацебина, Вероника Виницына.

Правление: Ольга Сидорова (председатель), Дмитрий Шмидт, Евгений Андреев, Тамара Дегилевич (главный бухгалтер), Елена Кустова, Светлана Чепкасова, Ярослав Филимонов, Юлия Чумак.

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