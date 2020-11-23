Хакасский Муниципальный Банк предлагает вклад «Юбилейный».



Минимальная сумма вклада не ограничена. Срок — 91, 181 и 723 дня. Доходность составит 3,55—4,1% годовых. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

При досрочном расторжении договора при сроке 723 дня проценты за полный год (366 дней) выплачиваются по ставке 4,1% годовых, а за неполный период (до 365 дней, с 367-го по 722-й день) — по ставке вклада до востребования.

Для сроков 91 и 181 день выплата процентов при досрочном расторжении договора осуществляется по ставке вклада до востребования.