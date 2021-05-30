Хакасский Муниципальный Банк предоставил своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). Проект реализован банком с использованием комплекса решений Центра Финансовых Технологий, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для совершения платежа через СБП покупатель сканирует QR-код или открывает ссылку в мобильном приложении Хакасского Муниципального Банка на платформе Faktura.ru и, сверив данные в открывшейся платежной форме, совершает платеж. Деньги поступают на расчетный счет продавца в течение нескольких секунд, как и при переводе через СБП между физическими лицами», — говорится в релизе.



В качестве шлюза к операционному платежному и клиринговому центру (ОПКЦ) СБП используется облачная платформа «Золотой короны». «Золотая корона» выполняет функции третьестороннего процессинга (Third Party Processor, ТРР), обеспечивая информационное и технологическое взаимодействие с ОПКЦ СБП.

«Платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей — удобная для покупателя и привлекательная для бизнеса альтернатива классическому эквайрингу. Комиссия по таким платежам не превышает 0,7%, а поступление средств на счет — практически мгновенное. Максимальная сумма c2b-платежа — 600 тысяч рублей. В настоящее время уже более 110 тысяч ТСП принимают оплату с использованием СБП», — отмечают в банке.