

Дебетовая карта банка «Александровский» — электронное средство, которое позволяет оплачивать любые товары и услуги. Сумма платежа при ее использовании не может превышать объем денег на банковском счете, к которому она привязана.

В отличие от кредиток, дебетовки не дают возможность брать взаймы у финансовой организации. Если физическому лицу не хватает средств для проведения операции, ему нужно самостоятельно пополнить счет. Исключение составляет опция овердрафта.

Узнать особенности данного вида пластика и подать заявку на его изготовление вы можете на сайте Банки.ру. Мы напрямую сотрудничаем с банками России и делаем все необходимое для того, чтобы наши клиенты получали банковские продукты на самых выгодных условиях.

Возможности системы

Используя сервис, можно в комфортной домашней обстановке подобрать оптимальное предложение и заказать карту онлайн. Для этого ознакомьтесь с действующими видами дебетовок и нажмите на кнопку «Оформить». Следующий шаг — заполнение анкеты. Нужно указать имя, контакты, номер и серию паспорта, регистрацию и некоторые другие сведения.

Заполненную форму мы тут же передадим в банк. После ее обработки (занимает не более суток) с вами свяжется его представитель.

