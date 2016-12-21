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Дебетовые карты в банке «Александровский»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Александровский». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Visa Gold «Золотая» — Александровский
Золотая
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 30 нет нет
Мир — Александровский
Пенсионная
Visa Gold , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 нет нет
Visa Gold «Черничная» — Александровский
Черничная
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 10 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «Александровский»

Оценка: 5 Не засчитана
Быстро, без особой очереди, очень приятная атмосфера. Банк мне очень понравился, всем рекомендую. Каждый сотрудник компетентный и четко ответит на поставленный... Весь отзыв
Оценка: 5
С Банком "Александровский" сотрудничаем около 7 лет. Изначально были открыты зарплатный, валютные счета и некоторые сотрудники перевели в Банк свои пенсии. Обслуживанием и... Весь отзыв
Все отзывы
7 316

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