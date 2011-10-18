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Дебетовые карты в Байкалкредобанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Байкалкредобанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Дебетовая
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 664 - 1 196 нет нет
доллар США нет 10 - 18 нет нет
евро нет 9 - 16 нет нет
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 797 - 1 328 нет нет
доллар США нет 12 - 20 нет нет
евро нет 11 - 18 нет нет
Дебетовая Лайт
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 233 - 299 нет нет
доллар США нет 4 - 5 нет нет
евро нет 3 - 4 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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