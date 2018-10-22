Справка Banki.ru

Банк учрежден в июле 1994 года в Иркутске как АООТ «Акционерный коммерческий Классик банк». В июне 1997 года организационно-правовая форма была изменена на ОАО, а в сентябре 2007 года банк получил свое действующее наименование. В июле 2015 года банк сменил организационно-правовую форму на ПАО. С февраля 2005 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов физических лиц. В августе 2018 года получена базовая лицензия на осуществление банковских операций.

На текущий момент основные бенефициары банка — Елена Виноградова (72,69%), Александра Виноградова (21,16%), Алексей Карпеченков (2,42%), Наталья Троянская, Константин Леонов, Сергей Шашурин (по 1,21%) и миноритарии (0,10%).

Сеть банка представлена головным офисом, расположенным в Иркутске, представительством в Нижневартовске и одним дополнительным офисом в Усолье-Сибирском. Средняя численность персонала банка за год не изменилась и составляет 55 человек (по данным отчетности РСБУ на 1 июля 2019 года). Кредитная организация не располагает собственной сетью банкоматов и терминалов.

Частным лицам банк предлагает кредиты, вклады, операции с валютой, пластиковые карты, денежные переводы без открытия счета (системы «Город», Western Union, UNIStream), мобильные платежи.

Юридическим лицам доступны РКО, операции с валютой, кредиты, депозиты и векселя, зарплатные проекты, удаленное банковское обслуживание и пр. В числе своих клиентов банк упоминал ООО «Ангария фабрика мороженого», ФГУП «Буретское», ГУ «Иркутское РО фонда социального страхования РФ», ООО «Капитал лизинг», ООО компания «Вентиляционный завод», ООО «Лес Сибири», ООО ТК «Спецавтотехника», ООО «Транслизингком», ООО «Элит», ФГУП «Элита» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 4% (или 43,2 млн рублей), составив 1 млрд рублей на 01.08.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 54,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 55,3% до 54,8%, при этом их номинальный объем сократился на 28,9 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 9% до 7,8%, при этом их номинальный объем сократился на 16,5 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.08.2018 составил 348 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 0,8% (или 2,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 33,3% и 66,7% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 16,5 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 48,26% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 50,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.08.2018 составляют 89,6% и 10,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 48,5% до 50,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 511 тыс. рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 42,4% до 39%, при этом их номинальный объем сократился на 53 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 5,8% до 6,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 7,5 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 2,3% до 2,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,2 млн рублей;

• доля прочих активов не изменилась (1%), при этом их номинальный объем сократился на 478 тыс. рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 528,4 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 511 тыс. рублей (или 0,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 86,6%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 96,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 0,9% до 0,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 8,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,2 млрд рублей (224,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.08.2018 составляет 408 млн рублей, из которых 407 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 3,9 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация понесла убыток в размере 2,4 млн рублей. По итогам семи месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 591 тыс. рублей.

Совет директоров: Иван Веселовский (председатель), Евгения Веселовская, Алексей Геряев, Надежда Макарова, Надежда Курская.

Правление: Алексей Геряев (председатель), Инна Сизых, Евгения Логачева (главный бухгалтер).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru