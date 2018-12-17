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Кредитные карты Уральский Банк Реконструкции и Развития

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1 кредитная карта

Visa Classic Unembossed «120 дней без процентов» — Уральский Банк Реконструкции и Развития
120 дней без процентов
Visa Unembossed
344 заявки за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 28% до 299 999 до 120 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Уральского Банка Реконструкции и Развития

Оценка: 5
27.12.18 обратился в отделение банка УБРиР в г.Каменск-Уральский, ул.Алюминиевая 30 для открытия вклада "Растущий процент" и получения кредитной карты. Приятно порадовало вежливое... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день!
Клиент Уральского банка уже более трёх лет. Раньше пользовалась только вкладами и денежными переводами. Сейчас взяла еще себе и кредитку с льготным периодом в 120... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Здравствуйте, хотел бы поделиться приятными впечатлениями от работы с Уральским Банком Реконструкции и Развития. Заказывал доставку кредитной карты 120 дней без %, через день карта... Весь отзыв
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68 272

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