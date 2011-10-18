Жизнь современного потребителя сложно представить без кредитных карт. Они есть у большей части населения России. Повышенный спрос на данные финансовые инструменты объясняется простотой и удобством использования, быстрым изготовлением.

Широкий выбор пластиковых карт своим клиентам предлагает Банк. Они отличаются денежным лимитом, минимальной процентной ставкой, порядком выпуска (пакет документов может меняться), продолжительностью льготного периода. Лица, планирующие получить пластик в этом банке, могут воспользоваться интернет-системой Banki.ru.

Особенности проекта

Портал сотрудничает с этой экономической компанией напрямую, поэтому наши пользователи первыми узнают о новых предложениях и продуктах. Чтобы выбрать вид пластика на сайте, воспользуйтесь интуитивно понятной системой поиска. Предварительно ознакомьтесь с отзывами, опубликованными в «Народном рейтинге».

Как только решение будет принято, подайте интернет-заявку на изготовление. Для этого аккуратно заполните электронную анкету. После ее получения представитель организации свяжется с вами в ближайшее время, чтобы сказать, на каких условиях вам будет выдана кредитка, где и когда ее можно забрать.