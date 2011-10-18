Кредитные карты Кредит Урал Банкизменить банк
4 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 18,1%
|до 200 000
|до 60 дней
|справка 2-НДФЛ
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 22,3%
|до 500 000
|до 60 дней
|справка 2-НДФЛ
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 20,7%
|до 1 000 000
|до 60 дней
|справка 2-НДФЛ
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 15,8%
|до 200 000
|до 100 дней
|справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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