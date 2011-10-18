Вход

Кредитные карты Кредит Урал Банк

изменить банк

4 кредитные карты

Visa Classic Unembossed — Кредит Урал Банк
Кредитная Unembossed
Visa Unembossed
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 18,1% до 200 000 до 60 дней справка 2-НДФЛ
Visa Classic — Кредит Урал Банк
Куб-Classic
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 22,3% до 500 000 до 60 дней справка 2-НДФЛ
Visa Gold — Кредит Урал Банк
Куб-Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 20,7% до 1 000 000 до 60 дней справка 2-НДФЛ
MasterCard Platinum «Магнитка Plus Credit» — Кредит Урал Банк
Магнитка Plus Credit
Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 15,8% до 200 000 до 100 дней справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
1 911

Похожие продукты других банков: Челиндбанк, Девон-Кредит, Севергазбанк.