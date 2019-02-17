Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1993 году в форме общества с ограниченной ответственностью и носил наименование «Коммерческий Народный Банк «Равис». В 1998 году организационно-правовая форма банка была приведена в соответствие с законодательством РФ, а также было изменено наименование банка — на ООО «Кредит Урал Банк». В сентябре 2015 года организационно-правовая форма сменилась на текущую (АО).

Исторически особые отношения связывают финансовую организацию и крупнейшее российское предприятие черной металлургии — «Магнитогорский Металлургический Комбинат» (далее ММК). До приобретения банка в 2007 году АО «Газпромбанк» по 11,73% акций кредитной организации принадлежало председателю правления Александру Грабовскому и первому зампреду правления Екатерине Тислицкой, еще по 10,45% находилось в собственности председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, зампреда совета директоров ММК Андрея Морозова и члена правления ММК Вячеслава Егорова. В то же время ММК был ключевым и самым крупным клиентом банка. В сентябре 2004 года банк стал участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

На текущий момент банк является стопроцентной дочерней кредитной организацией АО «Газпромбанк»*.

Сеть подразделений кредитной организации, помимо головного офиса, включает в себя восемь операционных касс и по одному дополнительному, операционному и кредитно-кассовому офису. За исключением операционного офиса, действующего в Челябинске, все отделения банка расположены в Магнитогорске. Собственная сеть банкоматов и терминалов насчитывает порядка 220 устройств. Средняя численность персонала банка, по последним доступным данным отчетности МСФО за 2016 год, составляла 486 сотрудников (2015 год — 497 сотрудников).

Частным лицам банк предлагает кредиты, линейку вкладов, пластиковые карты (Visa International, MasterCard, «Мир»), денежные переводы без открытия счета (Western Union, UNIStream, «Газпром-Экспресс», Intel Express, «Золотая Корона»), прием платежей от населения, удаленное банковское обслуживание, валютно-обменные операции, индивидуальные сейфы, операции с ценными бумагами, страхование.

Юридическим лицам доступны расчетно-кассовое обслуживание, кредиты, корпоративные карты, операции с ценными бумагами, валютный контроль, депозиты, инкассация, индивидуальные сейфы, эквайринг, конверсионные операции, удаленное банковское обслуживание, зарплатные проекты. В числе клиентов банка в различные периоды были замечены такие предприятия, как ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ММК-Метиз», ОАО «Белон», ООО ИК ММК-Финанс, ООО «МЭК», АО «Профит», ООО УК «РФЦ-Капитал», СМК «Астра-Металл», ЗАО «Механоремонтный комплекс» и др. На конец I квартала 2018 года банк обслуживал около 250 тыс. частных клиентов и 3 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

За период с января по май 2018 года активы фининститута продемонстрировали незначительную динамику (+0,76%), составив на отчетную дату 33,2 млрд рублей. За указанный период в пассивах наблюдалось сокращение объема средств предприятий и организаций (-10,3%), которое было компенсировано привлечением вкладов физлиц (+1,5%) и приростом собственного капитала (+2,3%). В активах были отмечены более серьезные структурные изменения. Так, основное снижение пришлось на портфель выданных МБК, сократившийся более чем на 40%. Одновременно соответствующий в совокупности абсолютный прирост продемонстрировали все другие основные статьи активов: высоколиквидные остатки (+37,1%), портфель ценных бумаг (+22,2%) и кредитный портфель (+7,9%).

Вклады физических лиц формируют основу ресурсной базы кредитной организации — 60,7% пассивов на 1 мая 2018 года. В структуре вкладов свыше половины привлечено на сроки более трех лет. Средства юридических лиц формируют долю в 16,3% от пассивов, практически полностью представлены остатками на расчетных счетах. Еще чуть меньшую долю в пассивах составляет собственный капитал. Достаточность капитала по нормативу Н1.0 почти вдвое превышала на отчетную дату установленный минимум в 8%. Субординированные кредиты и депозиты в составе собственных средств банка на отчетную дату отсутствовали. Долю в 2,6% занимали остатки на лоро-счетах. Обороты по счетам клиентов в рассмотренном периоде находились в диапазоне 123—174 млрд рублей. Согласно последней доступной отчетности по МСФО на 31 декабря 2016 года, общая сумма клиентских обязательств одного крупного клиента составляла 4,8 млрд рублей, или 20,1% от общей суммы средств клиентов, что указывало на высокую концентрацию клиентского портфеля. Зависимость от средств физлиц оценивается как высокая.

Активы нетто фининститута на 38,8% представлены кредитным портфелем, 26,8% занимают вложения в ценные бумаги, еще по 15% приходится на высоколиквидные активы (остатки на корсчетах, в том числе у нерезидентов, и денежные средства) и выданные МБК. Совокупная доля основных средств и прочих активов составляет 3,8%.

Объем совокупного кредитного портфеля с начала 2018 года увеличился на 7,9% как за счет розницы (+566,5 млн рублей), так и за счет корпоративного сегмента (+375,6 млн рублей). Преобладающая доля розничного кредитования составляла на отчетную дату 63%. Уровень просроченной задолженности в совокупном портфеле с начала 2018 года сократился с 4,2% до 3,8%. Резервами банк покрывает 6,3% всех ссуд, показатель не изменился за период. Уровень обеспечения кредитов залогом имущества комфортный и достигает 100%. В составе розничного портфеля наибольшие доли по состоянию на 1 апреля 2018 года занимают ипотечные и потребительские ссуды. В корпоративном кредитном портфеле преобладают отрасли торговли, пищевой промышленности и металлургии. По последним доступным данным отчетности по МСФО (на 31 декабря 2016 года), банк не имел крупных заемщиков, ссуды которым составляли бы более 10% от совокупного объема кредитов.

Портфель ценных бумаг с начала 2018 года показал рост на 22,2% (+1,6 млрд рублей). На отчетную дату портфель полностью представлен вложениями в облигации, которые распределены следующим образом: доли в 40% и 36% формируют соответственно облигации российских компаний и ОФЗ, а оставшаяся часть приходится в основном на облигации российских банков. Торговые обороты по портфелю ценных бумаг в рассмотренном периоде находились на уровне 12,5—15,7 млрд рублей внутримесячно и почти полностью приходились на сделки с банковскими облигациями, при этом сделок РЕПО банк не осуществлял.

Кредитная организация является активным участником рынка МБК, в последнее время выступает исключительно нетто-кредитором, размещая избыточный объем ликвидности в российских и зарубежных банках, а также на депозитах в ЦБ РФ. За последний год совокупные обороты по размещению составляли от 25 млрд до 40 млрд рублей в месяц. На рынке валютных операций банк также проявляет заметную активность: обороты за последние полгода в данном направлении составляли 20—40 млрд рублей (хотя летом 2017 года достигали отметки в 170 млрд рублей).

За 2017 год кредитная организация заработала 298,7 млн рублей — почти столько же, сколько и годом ранее. По итогам первых четырех месяцев 2018 года чистая прибыль составила 197,0 млн рублей, в 1,7 раза превысив результат аналогичного периода предыдущего года.

Совет директоров: Ян Центер (председатель), Аркадий Чернов, Светлана Еремина, Алексей Мирошнеченко, Виктор Корендюк, Василий Васильев, Михаил Егоров, Павел Шиляев.

Правление: Светлана Еремина (председатель), Оксана Моисеева, Александр Лазуткин, Валентина Барабанова, Сергей Посадский, Александр Довженок.

* АО «Газпромбанк» — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Кредитная организация имеет развитую сеть дочерних банков и филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и занимает пятое место в списке банков Центральной и Восточной Европы. Через АО «Газпром» в капитале банка опосредованно участвует государство.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру,

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