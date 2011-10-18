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Автокредиты в Кредит Урал Банке

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Предложения Кредит Урал Банка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Кредит Урал Банка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

10 автокредитов

КУБ — Авто — Пробег
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.8% 4 500 000 до 5 лет требуется. см. условия 30%
КУБ — Авто — Пробег (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.3% 4 500 000 до 5 лет требуется. см. условия 30%
КУБ-Авто
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.8% 4 500 000 до 5 лет требуется. см. условия 0%
КУБ-Авто (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.3% 4 500 000 до 5 лет требуется. см. условия 0%
КУБ-Авто-Sale
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13% 4 500 000 до 5 лет требуется. см. условия 0%
КУБ-Авто-Sale (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14% 4 500 000 до 5 лет требуется. см. условия 0%
КУБ-Авто-Престиж
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12.25% 10 000 000 до 5 лет требуется. см. условия 0%
КУБ-Авто-Престиж (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12.75% 10 000 000 до 5 лет требуется. см. условия 0%
КУБ-Автовыбор (с остаточным платежом без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.3% 4 500 000 до 4 лет требуется. см. условия 10%
КУБ-Автовыбор (с остаточным платежом)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.8% 4 500 000 до 4 лет требуется. см. условия 10%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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