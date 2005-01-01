Стартап
0 ₽ / 3 мес.
далее 480 ₽ / мес.
0 ₽
без комиссии
3 бесплатно
далее 120 ₽ за платеж
1% от суммы, мин. 200 ₽
до 150 000 ₽ / мес. бесплатно
далее 1% от суммы
2% от суммы, мин. 150 ₽
бесплатно
Бизнес-Старт
0 ₽ / 3 мес.
далее 1 200 ₽ / мес.
0 ₽
без комиссии
5 бесплатно
далее 90 ₽ за платеж
до 300 000 ₽ / мес.
далее 1% от суммы
1,4% от суммы, мин. 150 ₽
бесплатно
Кассовый
2400 ₽ /мес.
скидка 15% при оплате за год
0 ₽
без комиссии
20 бесплатно
далее 40 ₽ за платеж
300 000 ₽ / мес. бесплатно
далее 0,4% от суммы, мин. 100 ₽
до 300 000 ₽ / мес. бесплатно
далее 1% от суммы
1,4% от суммы, мин. 150 ₽
бесплатно
Платежный
2800 ₽ /мес.
скидка 15% при оплате за год
0 ₽
без комиссии
100 бесплатно
далее 28 ₽ за платеж
0,3% от суммы, мин. 150 ₽
до 300 000 ₽ / мес. бесплатно
далее 1% от суммы
1,4% от суммы, мин. 150 ₽
бесплатно
Максимум
4700 ₽ /мес.
скидка 15% при оплате за год
0 ₽
без комиссии
40 бесплатно
далее 28 ₽ за платеж
700 000 ₽ / мес. бесплатно
далее 0,3% от суммы, мин. 100 ₽
до 300 000 ₽ / мес. бесплатно
далее 1% от суммы
от 1,1% от суммы
бесплатно