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Тарифы на РКО для юридических лиц банка Уралсиб

Преимущества банка

  • Зарезервируем номер счета за 5 минут и привезем на такси для открытия за наш счет
  • Бизнес-карта для платежей, внесения и снятия наличных бесплатно
  • Кассы 54-ФЗ с эквайрингом в рассрочку до 12 месяцев
  • Интернет-эквайринг для малого бизнеса от 2,1% до 2,75%
  • Университет бизнеса УРАЛСИБ – более 100 бесплатных курсов для вас и ваших сотрудников
  • Магазин проверенных решений для бизнеса Бизнес-плейс
УРАЛСИБ для бизнеса выбирают как надежного партнера, проверенного временем и историей. При открытии счета закажите бизнес-карту и получите месяц обслуживания по ней в подарок. Для удобного начала своего дела воспользуйтесь онлайн-регистрацией ООО или ИП и скидками и предложениями от проверенных банком партнеров на услуги для бизнеса. Для развития вашего дела и личностного роста мы предлагаем бесплатное обучение в Университете бизнеса «УРАЛСИБ».
Лиц. № 2275
Обслуживание
Подключение
Внутрибанковские переводы
Внешние переводы
Внесение наличных
Перевод физическим лицам со счёта ИП
Снятие наличных по карте
Интернет-банк

Стартап

0  ₽ / 3 мес.

далее 480 ₽ / мес.

0 ₽

без комиссии

3 бесплатно

далее 120 ₽ за платеж

1% от суммы, мин. 200 ₽

до 150 000 ₽ / мес. бесплатно

далее 1% от суммы

2% от суммы, мин. 150 ₽

бесплатно

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Бизнес-Старт

0  ₽ / 3 мес.

далее 1 200 ₽ / мес.

0 ₽

без комиссии

5 бесплатно

далее 90 ₽ за платеж

до 300 000 ₽ / мес.

далее 1% от суммы

1,4% от суммы, мин. 150 ₽

бесплатно

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Кассовый

2400  ₽ /мес.

скидка 15% при оплате за год

0 ₽

без комиссии

20 бесплатно

далее 40 ₽ за платеж

300 000 ₽ / мес. бесплатно

далее 0,4% от суммы, мин. 100 ₽

до 300 000 ₽ / мес. бесплатно

далее 1% от суммы

1,4% от суммы, мин. 150 ₽

бесплатно

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Платежный

2800  ₽ /мес.

скидка 15% при оплате за год

0 ₽

без комиссии

100 бесплатно

далее 28 ₽ за платеж

0,3% от суммы, мин. 150 ₽

до 300 000 ₽ / мес. бесплатно

далее 1% от суммы

1,4% от суммы, мин. 150 ₽

бесплатно

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Максимум

4700  ₽ /мес.

скидка 15% при оплате за год

0 ₽

без комиссии

40 бесплатно

далее 28 ₽ за платеж

700 000 ₽ / мес. бесплатно

далее 0,3% от суммы, мин. 100 ₽

до 300 000 ₽ / мес. бесплатно

далее 1% от суммы

от 1,1% от суммы

бесплатно

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