Преимущества банка

Зарезервируем номер счета за 5 минут и привезем на такси для открытия за наш счет

Бизнес-карта для платежей, внесения и снятия наличных бесплатно

Кассы 54-ФЗ с эквайрингом в рассрочку до 12 месяцев

Интернет-эквайринг для малого бизнеса от 2,1% до 2,75%

Университет бизнеса УРАЛСИБ – более 100 бесплатных курсов для вас и ваших сотрудников

Магазин проверенных решений для бизнеса Бизнес-плейс

УРАЛСИБ для бизнеса выбирают как надежного партнера, проверенного временем и историей. При открытии счета закажите бизнес-карту и получите месяц обслуживания по ней в подарок. Для удобного начала своего дела воспользуйтесь онлайн-регистрацией ООО или ИП и скидками и предложениями от проверенных банком партнеров на услуги для бизнеса. Для развития вашего дела и личностного роста мы предлагаем бесплатное обучение в Университете бизнеса «УРАЛСИБ».

Лиц. № 2275