Разбор Банки.ру. Бизнес-карта Сбербанка: как правильно пользоваться

Кредитная бизнес-карта предлагается Сбербанком малому бизнесу как вариант возобновляемой кредитной линии. Многое в этой карте работает так же, как и в кредитке «физика», но и особенностей хватает.



Как получить

В отличие от обычных кредитных карт, для получения бизнес-карты обязательно первоначальное обращение в офис, где сотрудник составит для вас список документов, которые необходимо предоставить. После предоставления документов выпуск карты будет одобрен — или нет. В случае одобрения необходимо будет подписать кредитный договор. Точнее, речь идет о двух заявлениях — о присоединении к общим условиям кредитования по продукту «Кредитная бизнес-карта» и о присоединении к договору-конструктору / условиям открытия и обслуживания счета кредитной бизнес-карты клиента. Причем подписать эти документы можно и в электронном виде в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Потом клиент может получить карту.

Кредитный лимит карты, как указано на сайте банка, составляет до 1 млн рублей. Хотя он, конечно, может быть и меньше. В отличие от кредитных карт для физических лиц, лимит в течение трехлетнего срока действия карты не пересматривается, держателю доступна одна и та же сумма.

Юридическое лицо — необязательно клиент Сбербанка — должно существовать не менее трех месяцев от даты регистрации, при этом его оборот не должен превышать 400 млн рублей в год, к нему не должно быть претензий со стороны налоговой службы.

Обслуживание

Стоимость годового обслуживания карты — 2 500 рублей, при закрытии карты раньше срока (к этому бизнесмены, кажется, склонны больше, чем рядовые «физики») деньги за обслуживание не возвращаются. Однако с 1 октября и до конца текущего года проходит акция, по условиям которой компаниям и ИП, заказавшим карту в этот период, предоставляется бесплатный первый год обслуживания.

Возможности

Если карта выдается индивидуальному предпринимателю (на ЕНВД, патентной системе налогообложения или УСН 6%), то документы, подтверждающие расходные операции, не требуются. Для других видов налогообложения ИП и организаций используются чеки, акты, накладные, а сотрудник организации после совершения трат должен оформить авансовый отчет (за исключением тех, кто имеет право распоряжаться средствами компании).

Один из наиболее часто задаваемых вопросов — «Могу ли я воспользоваться такой картой для личных расходов?». Можете, если вы индивидуальный предприниматель с налоговым режимом, который предполагает игнорирование расходов. Однако даже в этом случае желательно представлять себе разницу в тарифах по разным операциям и своевременно переключать в голове тумблер «физлицо — юрлицо».

Снятие наличных и переводы

Снятие наличных средств с кредитной бизнес-карты возможно. И даже вполне допустимо с точки зрения бизнес-логики. Тариф на снятие составляет 7% (как минимум 300 рублей). Несмотря на то что тарифы по снятию наличных выше, чем для клиента-физлица, такие операции могут иметь смысл, если они используются для проведения бизнес-операций с рентабельностью, перекрывающей эту ставку, в момент, когда свободных средств нет. Однако для личных покупок это будет бездумным расточительством. Ключевая особенность: в отличие от карт для физических лиц, на такие операции распространяется льготный период 50 дней.

Для всех прочих на сайте Сбербанка специально отмечено, что необходимо иметь документы, оправдывающие снятие средств. Для бухгалтеров есть специальная, более подробная памятка.

Лимиты на снятие наличных по бизнес-карте ограничены 170 тыс. рублями в сутки по каждой карте (так как к основной можно выпустить неограниченное число дополнительных, по каждой из них владелец может установить свои лимиты). Установлен и лимит в 5 млн рублей в месяц суммарно — здесь предполагается, что погашаться потраченные кредитные средства будут неоднократно в течение месяца.

Переводы с кредитных бизнес-карт не предусмотрены. При этом оплата в интернет-магазинах допускается. Можно привязать карту для оплаты услуг такси, каршеринга, мобильной связи и других сервисов.

Льготный период

Цикл 50-дневного льготного периода запускается с момента отражения на счете первой операции с использованием кредитных средств. В первый день платежного периода клиент получает СМС-уведомление о сумме обязательного платежа (5% от суммы задолженности) и дате, до которой необходимо его совершить.

Есть еще более длительные льготные периоды у партнеров по этой карте. В Москве их 87, 80 из них предлагают льготный период 60 дней. Всего по стране в партнерской программе участвуют 442 компании. Например, если вы совершили покупку 1 октября, сняли наличные 5 октября, совершили еще одну покупку у партнера 7 октября — значит, 1 октября начинается стандартный льготный период, а 7 октября — партнерский льготный период (например, с беспроцентным периодом 80 дней). То есть у вас есть время на погашение полной суммы задолженности без процентов: для операций от 1 и 5 октября — до 19 ноября, для операции от 7 октября — до 26 декабря. Плюс не забывайте про своевременный обязательный платеж, указанный в СМС.

Если оплачен только обязательный платеж, а все платежи льготного периода погасить вы не успели, проценты начинают начисляться с даты, следующей за датой совершения покупки, и до тех пор, пока вы не погасите задолженность полностью.

Гасить задолженность можно в «Сбербанк Бизнес Онлайн» со счета, в офисе через кассу, подключив безакцептное списание с другого расчетного счета (это делается по заявлению) или через банкомат. Зачислять средства Сбербанк обещает не позднее следующего рабочего дня.

С чем сравнить

В марте прошлого года, когда эта карта появилась на рынке, сам Сбербанк называл предложение уникальным. На тот момент получить пластик можно было, оформив заявку на кредитование, карта прилагалась к кредиту «Доверие» в отделении банка. Также можно было заказать карту при наличии действующего не менее шести месяцев расчетного счета в Сбербанке. Заметим, что сейчас никакого связанного кредита и предварительного обслуживания в Сбербанке не требуется. Видимо, способность выжить в течение года в нынешних экономических условиях уже считается банком достаточным подтверждением кредитоспособности предпринимателя.

Если не очень упирать на наличие карты, то сравнивать этот продукт можно с условиями по овердрафту в своем банке. После сравнения тарифов можно сделать выводы о привлекательности предложения именно для вас. Кроме того, для ИП, учет которых не предполагает жестких отчетов о расходах, альтернативой могут выступать обычные кредитки с приличными лимитами.

Что касается самых близких аналогов, то в начале марта нынешнего года Альфа-Банк в рамках временной акции для подключающих пакет для ИП и микробизнеса «Просто 1%» предложил кредитную B2B-карту. Обсуждать ее условия особого смысла сейчас нет, так как после окончания акции 3 июня предложения кредитки на сайте банка нет.

А вот Модульбанк, впервые предложив похожий продукт в апреле, до сих пор с ним работает. Самое существенное отличие от кредитной карты Сбербанка — запрет на снятие наличных. Прочие отличия менее существенны. Кредитный лимит (от 50 тыс. до 2 млн рублей) и ставка (12% минимальный порог) рассчитываются автоматически после предоставления данных по оборотам (клиентом Модульбанка быть не обязательно). Карта прилагается к связанному кредиту («МодульКредит»). Подача заявки онлайн, выпуск, доставка и обслуживание карты — бесплатно. Льготный период — 55 дней — попроще для понимания. 1-го числа каждого месяца приходит выписка о задолженности за прошлый месяц, до 25-го числа ее нужно погасить для продления беспроцентного периода.

Сергей КАШИН, Banki.ru