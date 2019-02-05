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Кредитные карты Банк Уралсиб

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13 кредитных карт

Mastercard World Black Edition — Банк Уралсиб
Black Edition
Mastercard World Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 500 000 до 62 дней требуется
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Visa Gold — Банк Уралсиб
Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 500 000 до 62 дней требуется
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Mastercard Platinum — Банк Уралсиб
Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 500 000 до 62 дней требуется
см. условия
Visa Classic «Light» — Банк Уралсиб
Visa Classsic Light
Visa Classic Light
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 500 000 до 62 дней требуется
см. условия
Visa Infinite — Банк Уралсиб
Visa Infinite
Visa Infinite
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 500 000 до 62 дней требуется
см. условия
American Express Card «ВЕСЬ МИР» — Банк Уралсиб
Весь мир Optimum
Mastercard World , American Express
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 500 000 до 62 дней требуется
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Mastercard World Black Edition «ВЕСЬ МИР» — Банк Уралсиб
Весь мир Premier
Mastercard World Black Edition , American Express
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 500 000 до 62 дней требуется
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MasterCard Standard «Достойный дом детям» — Банк Уралсиб
Достойный дом детям
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 500 000 до 62 дней требуется
см. условия
MasterCard Gold «Достойный дом детям» — Банк Уралсиб
Достойный дом детям Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 500 000 до 62 дней требуется
см. условия
Visa Classic — Банк Уралсиб
Классическая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 500 000 до 62 дней требуется
см. условия
Visa Gold «ЛУКОЙЛ-УРАЛСИБ» — Банк Уралсиб
Лукойл-Уралсиб
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 500 000 до 62 дней требуется
см. условия
Visa Classic «Телефонная карта» — Банк Уралсиб
Телефонная
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 500 000 до 62 дней требуется
см. условия
Mastercard Standard «Энерджинс» — Банк Уралсиб
Энерджинс
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 500 000 до 62 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах банка Уралсиб

Оценка: 5 Проверяется
В 2016 году, взял кредит. За все время обслуживания нареканий  к качеству обслуживания у меня не было, все максимально понятно, удобно и просто. Особенно хочется отметить... Весь отзыв
Все отзывы
106 491

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