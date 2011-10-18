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Потребительские кредиты Кредит Урал Банка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Кредит Урал Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

5 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 13,80% до 2 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 6 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 13,00% до 1 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 6 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 12,00% до 1 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 6 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 13,80% до 2 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 6 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 13,00% до 1 000 000 11 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 6 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитный калькулятор в Кредит Урал Банке
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