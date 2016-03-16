Прежде чем взять потребительский кредит Владбизнесбанка, рекомендуется произвести предварительный расчет размера ежемесячного платежа. На сайтах многих банков размещены специальные калькуляторы, при помощи которых можно произвести необходимые расчеты онлайн. Если таковой найти не удалось, можно воспользоваться любым из представленных в Интернете универсальных кредитных калькуляторов Владбизнесбанка, либо уточнить размер платежа в колл-центре. Для расчета вам потребуется ввести в соответствующие поля сумму и срок кредитования, годовую ставку процента и применяемые комиссии, а также указать действующий порядок погашения — аннуитетными или дифференцированными платежами. При этом следует учитывать возможные надбавки к базовой процентной ставке за применение различных опций, таких как оформление кредита без личного страхования, без единовременных комиссий, без справок о доходах, применение дифференцированного графика погашения ускоренное рассмотрение заявок и тому подобное. Если кредит предоставляется наличными следует уточнить, взимает ли банк какие-либо платежи за выдачу денег через кассу, в случае зачисления суммы на карточный счет — справиться о стоимости обслуживания карты и о наличии комиссий за снятие наличных через банкомат или кассу. По целевым кредитам возможны комиссии за перевод средств на счет продавца. Заявку на потребительский кредит, как правило, можно подать в отделении или на сайте Владбизнесбанка. Также предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки на Банки.ру.