Справка Banki.ru

Финансовый институт учрежден в ноябре 1990 года как паевой банк на базе Областного управления Жилсоцбанка СССР во Владимирской области под наименованием «Владимиркомсоцбанк». Первыми владельцами кредитной организации выступали такие местные предприятия, как ОАО «Бакалея», ООО НПП «Изолан», ОАО «Фармация» Владимирской области, ЗАО «Перспектива», МУП Владимирская Горэлектросеть, ОАО «Росгосстрах — Владимир», ОАО «ЦУМ «Валентина», Объединение профсоюзов Владимирской области, АНО «Владимиркурорты» и др. В январе 1993 года организационно-правовая форма была изменена на ЗАО, а наименование — на «Владбизнесбанк». В ноябре 2004 года кредитная организация стала участником системы страхования вкладов физических лиц. С января 2015 года банк начал эмиссию банковских карт. С июля 2017 года осуществляет деятельность в форме АО.

В апреле 2014 года Банк России привлек кредитное учреждение к административной ответственности за неисполнение требований, предусмотренных частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в результате чего банк был оштрафован.

На текущий момент бенефициарами банка являются заслуженный химик РФ, совладелец ООО «Изолан Инвест», президент СП «Дау Изолан», член наблюдательного совета банка Михаил Царфин (61,63%), член наблюдательного совета Владимир Клименко (21,48%), Геннадий Васьков (12,39%), председатель правления Сергей Соловьев (1,51%) и миноритарии (2,99%).

Головной офис банка расположен во Владимире. Сеть продаж состоит из четырех дополнительных офисов и одной операционной кассы вне кассового узла, расположенными во Владимире, а также в Муроме и в городе Радужный Владимирской области.

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, включая дистанционное (система «Клиент-Банк»), кредитование с применением различных схем (включая овердрафт и кредитные линии), лизинг, предоставление банковских гарантий, валютные операции, международные расчеты, размещение средств (депозиты), зарплатные проекты. Физическим лицам доступны РКО, включая дистанционное (сервис «Faktura.ru»), кредитование (потребительское, ипотечное и автокредитование), кредитные и дебетовые карты, вклады, денежные переводы (Contact, Western Union, «Золотая Корона»), осуществление платежей (коммунальные, штрафы, в сторонние организации), индивидуальные банковские сейфы. На сегодняшний день банк располагает восемью собственными банкоматами.

Ключевыми корпоративными клиентами банка являются компании торговли, строительства, обрабатывающего производства, транспорта и связи, а также проводящие операции с недвижимым имуществом. В числе клиентов банка были замечены ОАО «Инженерный центр автоматизированных систем контроля», ОАО «Питание», ОАО «Фабрика художественной упаковки», ОАО «Городской узел связи г. Радужный», ООО «Изолан».

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 2,9% (или 86 млн рублей), составив 2,9 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 43,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 42,6% до 43,2%, при этом их номинальный объем сократился на 18,9 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 22,8% до 19,7%, при этом их номинальный объем сократился на 107,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 677,5 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,4% (или 2,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 23,6% и 76,4% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 28,58% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 64,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 81,6% и 18,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 63,6% до 64,3%, при этом их номинальный объем сократился на 34,7 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в портфель ценных бумаг минимальна (менее 1%);

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 16,6% до 16,8%, при этом их номинальный объем сократился на 9 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8,6% до 7,1%, при этом их номинальный объем сократился на 51,6 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 9,5% до 9,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,1 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 1,1% до 1,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 6,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,8 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 34,7 млн рублей (или 1,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 55%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 85,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 5,2% до 5,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 15,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 3,5 млрд рублей (189,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 483 млн рублей, из которых 480 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 42,9 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 52,3 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 14 млн рублей.

Наблюдательный совет: Наталья Гулина (председатель), Владимир Клименко, Александр Лазарев, Игорь Царфин, Михаил Царфин.

Правление: Сергей Соловьев (председатель), Ирина Агеева (главный бухгалтер), Дина Симонова, Анжела Шульгина.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru