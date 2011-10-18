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Дебетовые карты в Владбизнесбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Владбизнесбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Mastercard Standard — Владбизнесбанк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6% 349 нет нет
доллар США 0,1% 7 нет нет
евро 0,1% 5 нет нет
MasterCard Gold — Владбизнесбанк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6,25% 1 450 нет нет
доллар США 0,1% 25 нет нет
евро 0,1% 25 нет нет
Мир — Владбизнесбанк
Дебетовая Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 249 нет нет
Мир «Социальная карта» — Владбизнесбанк
Социальная Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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