Центр-инвест, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Пенсионная
Мир — Центр-инвест
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 300 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и обслуживание
0 - 300 ₽
- 300 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 100 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 100 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 50 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 50 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкомате - 100 000 руб. в сутки, 600 000 руб. в месяц, в пвн - 300 000 руб. в сутки, 600 000 руб. в месяц; плата за изменение расходных лимитов - 100 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за перерасход доступного остатка - 30% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- индивидуальный дизайн;
- бесплатный выпуск и обслуживание карты со стандартным дизайном;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
- карта оформляется только при предъявлении пенсионного удостоверения;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
13.02.2019 16:56
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 80 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
- Адрес
- 344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
- Сайт
- www.centrinvest.ru
- Отделения и банкоматы
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(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба