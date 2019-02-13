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Центр-инвест, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Пенсионная

Мир — Центр-инвест
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 300 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и обслуживание
0 - 300 ₽
  • 300 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 100 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 100 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 50 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 50 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в банкомате - 100 000 руб. в сутки, 600 000 руб. в месяц, в пвн - 300 000 руб. в сутки, 600 000 руб. в месяц; плата за изменение расходных лимитов - 100 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за перерасход доступного остатка - 30% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • индивидуальный дизайн;
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты со стандартным дизайном;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
  • карта оформляется только при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
13.02.2019 16:56
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 80 городах России
9 391
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
Сайт
www.centrinvest.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 22
Банкоматы 154
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Телефоны
(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба