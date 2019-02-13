Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Начисление процентов на остаток средств на счете 5% Выпуск и обслуживание 0 - 300 ₽ 300 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 100 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 100 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 50 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 50 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в банкомате - 100 000 руб. в сутки, 600 000 руб. в месяц, в пвн - 300 000 руб. в сутки, 600 000 руб. в месяц; плата за изменение расходных лимитов - 100 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

плата за перерасход доступного остатка - 30% годовых;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст для мужчин: от 60 лет

для женщин: от 55 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

индивидуальный дизайн;

бесплатный выпуск и обслуживание карты со стандартным дизайном;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Особые ограничения карта оформляется только при предъявлении пенсионного удостоверения;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 13.02.2019 16:56 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.