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Автокредиты в банке «Центр-инвест»

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Предложения банка «Центр-инвест» по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении банка «Центр-инвест» или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

2 автокредита

Автокредит 9,75% годовых
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 9.75% 1 500 000 до 3 лет см. условия 50%
Легковой автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.75% до 7 лет см. условия 10%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка Центр-инвест

Оценка: 5 Не засчитана
Я являюсь клиентом нескольких банков (Сбер, ВТБ, Альфа) и первоначально обращался в свои банки за кредитами, но из-за необходимости приобретения автомобиля, рефинансирование... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день! Решили купить новый автомобиль и, конечно же, без кредитных средств не обойтись. Долго выбирали банк, пытаясь найти самые выгодные условия, везде натыкались на обман... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
В октябре оформил в «Центр-инвесте» автокредит по льготной программе. Подал заявку онлайн, все документы принес на следующий день, но тем не менее решение принимали... Весь отзыв
Все отзывы
20 005

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Об автокредитах банка «Центр-инвест»

На данной странице пользователь портала может ознакомиться с автокредитами, которые можно оформить в банке Центр-инвест. В списке предложений посетителю сайта доступна краткая информация по каждому из продуктов: максимальный срок и сумма, процентная ставка, минимальный первоначальный взнос. Внутри карточки каждой программы можно увидеть подробные актуальные условия получения кредита. В том числе требования финучреждения к потенциальному заемщику: возраст, стаж работы, место постоянной регистрации, а также список предоставляемых документов. Для того чтобы понять, есть ли у вас возможность взять автокредит по этому тарифу, необходимо внимательно ознакомиться с вышеуказанными параметрами. Если рядом с описанием программы есть кнопка «Оставить заявку», пользователь может сэкономить свое время, воспользовавшись данным сервисом. При подаче клиентом анкеты в режиме онлайн банк сообщает предварительное решение по телефону.