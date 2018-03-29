Автокредиты в банке «Центр-инвест»изменить банк
Предложения банка «Центр-инвест» по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении банка «Центр-инвест» или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.
2 автокредита
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|9.75%
|1 500 000
|до 3 лет
|см. условия
|50%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|13.75%
|—
|до 7 лет
|см. условия
|10%
Отзывы об автокредитах банка Центр-инвест
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Об автокредитах банка «Центр-инвест»
На данной странице пользователь портала может ознакомиться с автокредитами, которые можно оформить в банке Центр-инвест. В списке предложений посетителю сайта доступна краткая информация по каждому из продуктов: максимальный срок и сумма, процентная ставка, минимальный первоначальный взнос. Внутри карточки каждой программы можно увидеть подробные актуальные условия получения кредита. В том числе требования финучреждения к потенциальному заемщику: возраст, стаж работы, место постоянной регистрации, а также список предоставляемых документов. Для того чтобы понять, есть ли у вас возможность взять автокредит по этому тарифу, необходимо внимательно ознакомиться с вышеуказанными параметрами. Если рядом с описанием программы есть кнопка «Оставить заявку», пользователь может сэкономить свое время, воспользовавшись данным сервисом. При подаче клиентом анкеты в режиме онлайн банк сообщает предварительное решение по телефону.