Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1992 году нынешним председателем совета директоров и академиком Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности Василием Высоковым и его супругой Татьяной Высоковой. Соучредителями банка, помимо принадлежащей Высоковым компании «Ростов-Инвест», выступили АО «Сантарм», «Ростовгоргаз» и местный Центр экономического содействия переходу к рынку (ЦЭСПР). Позже к ним присоединились многие крупные предприятия Ростова («Ростовэнерго» и др.). В 2004 году акционером банка стал Европейский Банк Реконструкции и Развития, в 2005 году к нему присоединилась немецкая корпорация DEG. С декабря 2003 года банк входит в систему страхования вкладов физических лиц.

На текущий момент основными бенефициарами являются ЕБРР (17,80%), основатели банка председатель совета директоров Василий Высоков и член совета директоров Татьяна Высокова (контролирующие совместно 22,00% акций) и подконтрольный государственным и муниципальным властям Германии фонд DEG (14,60%). Доля в 9,10% принадлежит швейцарскому фонду responsAbility Investments AG, еще 9,10% контролирует австрийский Erste Group Bank. Граждане США Харвей Савикин (5,77%), Иан Хейг (2,26%) и Джеймс Пассин (0,17%) владеют акциями банка через американский инвестфонд Firebird, гражданка Великобритании Фрэнсис Холлидей контролирует 6,80%, доля в 3,00% принадлежит австрийскому Raiffeisenlandesbank Oberosterreich. На акционеров-миноритариев приходится 9,40% акций банка.

Головной офис банка расположен в Ростове-на-Дону. Сеть продаж включает в себя четыре филиала (Ставрополь, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород), 82 дополнительных офиса, семь операционных касс вне кассового узла, 27 кредитно-кассовых и шесть операционных офисов, расположенных преимущественно в Южном федеральном округе. Также функционирует представительство банка в Москве. Сеть банкоматов и терминалов насчитывает более 850 устройств. Списочная численность персонала на 1 января 2018 года — 1 666 человек (1 631 человек годом ранее).

Банк обслуживает порядка 56 тыс. и 269 тыс. счетов юридических и физических лиц соответственно. Большая часть компаний-клиентов — фирмы из сферы торговли, производственные компании, сельскохозяйственные и строительные компании. По зарплатным проектам с банком работают около 1,5 тыс. предприятий.

Корпоративным клиентам предлагаются расчетно-кассовое обслуживание, система «Клиент-Банк», кредитование (в том числе большое количество продуктов для малого и среднего бизнеса), финансовый лизинг, зарплатные проекты, банковские гарантии, эквайринг, торговое финансирование, размещение денежных средств на депозиты, ценные бумаги, корпоративные карты (MasterCard Business) и др.

Физическим лицам доступны расчетно-кассовое обслуживание, линейка вкладов, кредитование (авто-, потребительское, ипотека, кредитные карты), пластиковые карты (MasterCard, Visa, «Мир»), сейфовые ячейки, денежные переводы («Золотая Корона», Western Union), операции с ценными бумагами, интернет-банкинг, валютообменные операции и др.

В числе клиентов банка ОАО «Автодорсервис», ОАО «Автомобилист», ОАО «Агрокомплекс Губское», ОАО «Агропромтранс», ЗАО «Агрофирма Крона», АО «Атоммашэкспорт», ОАО «Водоканал», ПАО «Волгоградэнергосбыт», АО «Дороги Дона», ЗАО «Красный Октябрь», ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат», АО «Прогресс», ЗАО «Профессиональный стандарт», АО «Региональные дороги», ОАО «Ростов-мебель», АО «Ростовгазстрой», ОАО «Чистый город» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 3,4% (или 3,6 млрд рублей), составив 109,8 млрд рублей на 01.07.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 66% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 65,9% до 66%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,6 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 15,7% до 14,7%, при этом их номинальный объем сократился на 559,4 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 0,9% до 1,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 200 млн рублей;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах не изменилась (1,1%), при этом их номинальный объем увеличился на 106,3 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 12,2 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,4% (или 50,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 11,1% и 88,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату находится на крайне удовлетворительном уровне, составляя 11,17% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 83,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 88,5% и 11,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 79,7% до 83,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 7,4 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 8,2% до 4,7%, при этом их номинальный объем сократился на 3,6 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 7,4% до 7%, при этом их номинальный объем сократился на 141,9 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 1,5% до 1,3%, при этом их номинальный объем сократился на 186,6 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 92 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 7,4 млрд рублей (или 8,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 56,6%. Согласно отчетности по МСФО за I квартал 2018 года, в корпоративном кредитном портфеле преобладали отрасли торговли (28,8%), сельского хозяйства (28,4%) и производства (18,7%). В розничном портфеле основная доля ссуд приходилась на ипотеку (55,8%) и потребительское кредитование (40,6%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 84,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 3,5% до 3,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 7,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 120,1 млрд рублей (130,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 5,1 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.07.2018 составляет 1,2 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 21,4 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 1,7 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 926,2 млн рублей.

Совет директоров: Василий Высоков (председатель), Татьяна Высокова, Франц Джозеф Флосбах, Пер Фишер, Андреас Цайслер, Ганс Вольфганг Унтердорфер, Алексей Германович.

Правление: Сергей Смирнов (председатель), Юрий Богданов, Ирина Кузнецова, Лидия Симонова, Сергей Юкилевич.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru