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Ипотека в банке «Центр-инвест»

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

5 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,5% до 50 000 000 ₽ 10 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
12,75% до 50 000 000 ₽ 10 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10% до 50 000 000 ₽ 10 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
6% до 6 000 000 ₽ 30 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 50 000 000 ₽ 10 лет 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах банка «Центр-инвест»

Оценка: 4 Не засчитана
Чуть больше месяца назад оформляли с мужем в этом банке ипотеку. Что я хочу сказать о работе Центр-Инвест? В целом, обычный банк, со своими плюсами и минусами. Из минусов, могу... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Больше года назад я оформляла ипотеку в этом банке. Могу сказать, что у меня остались только положительные эмоции в отношении и сотрудников, и самой работы банка (но может это мне... Весь отзыв
Все отзывы
25 997

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