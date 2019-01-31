изменить банк

5 ипотечных кредитов

Вторичный рынок Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 9,5% до 50 000 000 ₽ 10 лет 20% Коммерческая недвижимость Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 12,75% до 50 000 000 ₽ 10 лет 20% Первичный рынок Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 10% до 50 000 000 ₽ 10 лет 20% Семейная ипотека Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 6% до 6 000 000 ₽ 30 лет 20% Строительство жилья Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 11% до 50 000 000 ₽ 10 лет 20%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.