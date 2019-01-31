Оценка: Не засчитана
Ипотека в банке «Центр-инвест»изменить банк
Процентные ставки и условия по кредитному продукту
5 ипотечных кредитов
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|9,5%
|до 50 000 000 ₽
|10 лет
|20%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|12,75%
|до 50 000 000 ₽
|10 лет
|20%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|10%
|до 50 000 000 ₽
|10 лет
|20%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|6%
|до 6 000 000 ₽
|30 лет
|20%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|11%
|до 50 000 000 ₽
|10 лет
|20%
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.